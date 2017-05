La candidatura d'Eugenia Gay al col·legi d'advocats de Barcelona s'ofereix com a mitjancera entre Catalunya i Espanya

Eugenia Gay, la candidata degana de l' Il·lustre Col·legi de Barcelona (ICAB) i filla de l'exdegà d'aquesta institució i expresident del Tribunal Constitucional (TC), ha assegurat que si guanya les eleccions del 28 de juny garantirà la "neutralitat" i la "independència" d'aquesta institució.

Les declaracions, realitzades en l'acte de presentació del seu programa, han evidenciat les diferències de la candidatura de Gay amb l'actual junta de l'ICAB, obligada pel Tribunal Superior de Justícia a deslligar-se del Pacte Nacional pel Dret a Decidir després d'haver-s'hi adherit.

Jordi Pina, aspirant a vicedegà amb l'equip de Gay i advocat d'Irene Rigau en el cas del 9-N, ha subscrit les paraules de la candidata i ha afegit que el col·legi "s'hauria d'erigir" com a actor clau per "aproximar postures" i generar "consens" entorn del conflicte entre Espanya i Catalunya. "Penso que és una institució de suficient prestigi per poder fer una actuació per actuar com a mitjancera en la solució dels possibles conflictes polítics que hi ha en el país i que lamentablement es transformen en problemes polítics", ha reblat.

El lletrat ha afegit que malgrat que no li pertoca a l'ICAB "adherir-se a determinades coses" tampoc es pot passar per alt "que amb independència de les idees polítiques" aquesta institució "sempre ha defensat la llibertat dels ciutadans del país de poder-se expressar en democràcia".

El programa de Gay

Gay, que competirà amb Jordi Pintó i Lluís Riera pel càrrec, ha afirmat que per fer de l'ICAB una institució útil i transparent lluitarà contra la precarietat laboral dels joves advocats que comencen amb l'impuls d'un nou conveni laboral i la rebaixa de les quotes col·legials.

La candidata també va fixar com a prioritat la lluita contra els actes de competència deslleial i intrusisme a la professió. Es tracta, d'acord amb Gay, de pàgines webs o negocis d'assessoria que assumeixen competències pròpies dels advocats sense la necessària formació.

Per tal de promoure la transparència, l'aspirant ha anunciat que, de ser escollida com a nova degana, publicarà trimestralment informació detallada de l' execució del pressupost. Gay també ha remarcat la necessitat de transformar digitalment la institució amb la implantació del vot telemàtic i l'impuls d'un pla de formació gratuïta per a capacitar els advocats en aquesta nova realitat.