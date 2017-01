Serveix el cànnabis per tractar algunes malalties? No se sap, no hi ha proves definitives. El seu ús és perillós? No se sap, no hi ha proves definitives. Aquestes són les conclusions de l' estudi més exhaustiu fet mai sobre els efectes del cànnabis en la salut. El nou treball, publicat per l' Acadèmia Nacional de Ciències, Enginyeria i Medicina dels Estats Units, és el més rigorós dels que s'han fet fins ara sobre el tema. Va ser encarregat pel govern americà amb la intenció d'aportar llum als legisladors que reben tota mena de pressions contradictòries sobre aquesta qüestió. Però l'informe deixa les coses en el punt de sortida. Beneficiós? En alguns aspectes sí, en altres no. Perjudicial? Potser sí, potser no. Ras i curt: la ciència no està en condicions, avui, de respondre a aquestes preguntes de forma inequívoca.

Fa temps que el cànnabis està situat al centre d'una agra polèmica sobre si el seu ús és bo o dolent per a la salut. Per als uns, es tracta d'una substància perillosa que, com qualsevol altra droga, crea dependència i comporta una sèrie de riscos que no es poden passar per alt. Els altres, en canvi, en defensen l' ús lúdic amb l'argument que no té res a veure amb l'heroïna, les drogues sintètiques i fins i tot l'alcohol. És, creuen, una droga més amable i social, que no converteix els usuaris en malalts.

Aquestes posicions, totalment enfrontades, s'han vist matisades els últims anys amb l'arribada d'un tercer punt de vista, un que defensa que, utilitzat de forma adequada i sota supervisió mèdica, el cànnabis resulta útil per tractar algunes malalties. Alienes al debat, les autoritats de la majoria de països s'han mantingut fermes a l'hora de considerar que el cànnabis és una droga i, com a tal, ha de ser perseguida. Qui té raó? És una droga o una medicina? És el cànnabis bo o dolent per a la salut? Serveix per tractar algunes malalties i símptomes? O el seu consum implica un risc?

651x320 L'ús medicinal del cànnabis ha avançat molt els últims anys / GETTY L'ús medicinal del cànnabis ha avançat molt els últims anys / GETTY

Els últims anys aquestes i altres preguntes se les han fet molts investigadors, que han deixat al darrere una abundant literatura científica sobre els efectes del cànnabis. Això vol dir que, a diferència del que passava fa dues dècades, ara ja es té molta informació. Però una cosa és tenir moltes dades i una altra tenir respostes inequívoques. Ho tenen clar els autors de l'informe elaborat per l'Acadèmia de Ciències dels Estats Units que, després de revisar els treballs més importants sobre el tema publicats des del 1999, han arribat a la conclusió que ni els beneficis ni els problemes del cànnabis han quedat provats fora de dubtes.

Els científics alerten de la creixent tendència a publicitar els presumptes beneficis del cànnabis

L'informe de la institució americana marca un abans i un després en l'estudi sobre els efectes que fer servir cànnabis o alguns dels seus derivats té sobre la salut, perquè el comitè ha revisat més de 10.000 treballs. El resultat: l'estudi més exhaustiu i rigorós publicat mai sobre l'impacte del cànnabis en la salut. Que no hagin aconseguit dissipar els dubtes no vol dir que els autors de l'estudi —un equip de setze experts en diferents camps, des de la neurologia a la psiquiatria, passant per l'epidemiologia i l'oncologia— no hagin arribat a cap conclusió. Ben al contrari, n'han arribat a prop d'un centenar. Senzillament, no han pogut afirmar categòricament que l'ús del cànnabis sigui terapèutic, com diuen molts, però tampoc que pot provocar tota mena de desordres físics i mentals, com diuen uns altres.

La publicació de l'informe arriba en un moment en què alguns països es plantegen la possibilitat de despenalitzar l'ús del cànnabis amb finalitats terapèutiques, un debat intensificat d'ençà que, ara fa un any, un grup de científics de diferents països publiqués a 'The Lancet' un polèmic article en què demanaven la despenalització de les drogues. Els científics afirmaven que la política actual de prohibicions no serveix per combatre l'addicció, posa en risc els usuaris i alimenta els delictes i el crim organitzat. L'informe actual no entra en el terreny legal, però alerta de la creixent tendència a publicitar els presumptes beneficis del cànnabis. Diuen els autors que, al seu voltant, està creixent una indústria semblant a la de les vitamines, que estimula que la gent que es preocupa per la salut consumeixi uns productes que, en realitat, no està demostrat que serveixin per a res.

651x320 La confusió entre l'ús lúdic i medicinal ha condicionat el debat sobre el consum de la droga / GETTY La confusió entre l'ús lúdic i medicinal ha condicionat el debat sobre el consum de la droga / GETTY

Aquestes són les principals conclusions de l'estudi:

Efectes terapèutics

Segons el comitè, hi ha proves que demostren que el cànnabis o els seus derivats poden servir per aconseguir una disminució significativa del dolor. També milloren els espasmes de les persones amb esclerosi múltiple si prenen derivats dels cànnabis per via oral; els mateixos derivats fan disminuir la nàusea i el vòmit que pateixen les persones que segueixen un tractament de quimioteràpia.

Càncer

L'estudi analitza els arguments dels que asseguren que usar cànnabis incrementa el risc de patir càncer i arriba a la conclusió que aquesta afirmació no es pot demostrar. Amb les dades actuals a la mà no es pot dir que incrementi el risc de patir els càncers associats al tabac, com el dels pulmons o el coll.

Infarts, ictus, diabetis

Algunes dades semblen apuntar cap a la possibilitat que fumar cànnabis pot ser un factor que estimuli els atacs de cor, però no es pot afirmar de forma fefaent, com tampoc hi ha proves irrefutables que provoqui ictus o diabetis.

Malalties respiratòries

Tal com passa amb el tabac, les dades demostren que fumar cànnabis de forma regular provoca un increment dels episodis de bronquitis crònica, tos crònica i flegmes. En canvi, no hi ha proves que demostrin que provoca altres malalties respiratòries, com ara obstrucció o mal funcionament dels pulmons, o asma.

Sistema immunològic

No hi ha cap prova que demostri que l'ús del cànnabis o els seus derivats té cap efecte positiu o negatiu sobre el sistema immunològic. En canvi, algunes dades, tot i que limitades, apunten que el seu ús podria tenir un beneficiós efecte antiinflamatori.

Salut mental

Sembla que l'ús del cànnabis podria provocar un augment del risc de desenvolupar esquizofrènia, ansietat i, en menor grau, depressió. A més, els usuaris que consumeixen més cànnabis tenen més pensaments suïcides que la resta de la població.

Accidents

Segons l'estudi, una persona que ha consumit cànnabis abans de conduir té més probabilitats de patir un accident de trànsit. També està demostrat que molts nens en consumeixen de forma accidental en els llocs on l'ús està permès.

Problemes de memòria

Una de les acusacions més habituals dels detractors del cànnabis és que el seu ús crea problemes de memòria i atenció. L'estudi conclou que això és realment així, i apunta que podria tenir conseqüències negatives en els resultats acadèmics dels estudiants, així com en la seva habilitat per establir relacions socials normals.

Consum durant l'embaràs

Tot i que algunes dades apunten que fumar cànnabis durant l'embaràs podria comportar una reducció del pes del nadó, no hi ha prou elements per concloure de forma fefaent que el seu ús per part de les mares té un efecte directe en els fills.