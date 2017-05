El caporal dels detinguts pel crim del pantà de Foix, expedientat per dur una canellera amb la bandera espanyola

El caporal de l'operatiu de la Guàrdia Urbana en què, arran d'una intervenció dels dos detinguts pel crim del pantà de Foix i un tercer agent va morir un home a Montjuïc el 2014, va causar polèmica l'any passat. Es va presentar amb una canellera amb una gran bandera espanyola a la manifestació que els legionaris van fer el maig de 2016 contra l'alcaldessa, Ada Colau, per donar-los suport, i va acabar expedientat per desobeir els superiors, segons ha pogut confirmar aquest diari. Fins i tot es va organitzar una campanya via Change.org per donar-li suport.

El fotoperiodista Jordi Borràs el va retratar a la manifestació de legionaris:

Agent de @barcelona_GUB amb braçalet enorme de la bandera espanyola confraternitzant amb Legionarios dient-se "tete" pic.twitter.com/syXF9k39fx — Jordi Borràs (@jordiborras) 28 de maig de 2016

El caporal, amb el número identificatiu 24189, és el mateix home que dirigia un grup de sis agents de la unitat de suport diürn de la Guàrdia Urbana que l'agost de fa tres anys va interceptar un grup de manters i va perseguir un home que va acabar mort. Segons el relat que van fer els sis policies, l'home, de nacionalitat espanyola i d'uns cinquanta anys, va saltar d'esquena cap a un precipici d'uns vint metres després d'agredir una agent de la urbana, Rosa Peral, un dels dos detinguts pel crim del pantà de Foix.

Quan va succeir l'agressió i la suposada caiguda al lloc dels fets hi eren Peral, l'altre detingut pel crim del pantà de Foix -Albert López- i un tercer agent que va morir més tard en un accident de trànsit. Els altres tres policies, incloent-hi el caporal, eren més avall, prop d'on va acabar caient l'home que va morir hores més tard, segons el relat dels fets que van fer els policies.

López i Peral, detinguts per la mort d'un tercer agent de la Guàrdia Urbana, Pedro, localitzat en un cotxe calcinat en un camí prop del pantà de Foix, es van culpar l'un a l'altre de l'assassinat quan van declarar davant el jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú. Ara són en presó preventiva, en mòduls de seguretat de centres diferents.