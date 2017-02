El Rei Carnestoltes dona la benvinguda al carnaval

Aquest dijous, Dijous Gras, Sa Majestat Carnestoltes ha sortit al balcó de l' Ajuntament de Barcelona a fer el pregó de Carnaval davant d'una plaça Sant Jaume plena de gom a gom de turistes i locals. Aquest any ho ha fet acompanyat de set ambaixadors que representen viles i barris de la ciutat.

El pregó, en forma de poema, ha volgut criticar els desnonaments, les tallades de llum, la bombolla immobiliària, la crisi dels refugiats i la corrupció: "La bombolla immobiliària / no inflarà preus ni lloguers / que fa fora del seu barri / a la gent sense calés". "No s'hi val lluir nissaga / ni influències de partit / ni set sous de quinze pagues / en nom de qui t'ha parit", ha recitat Carnestoltes fent befa de la corrupció i el nepotisme. Per criticar les tallades de llum el pregó tenia fragments com aquest: "Pel consum de l'energia / aquí i ara decretem / que si no és per avaria / que no tallin el corrent". Tampoc ha faltat la menció als refugiats: " Obriran com a refugi / de manters i refugiats / i com el lloguer s'apugi... / com a llar de desnonats".

Abans del pregó, els acompanyants de Sa Majestat han desfilat des del Palau de la Virreina per les Rambles i el carrer Ferran fins a la plaça Sant Jaume, acompanyats d'un seguici de voluntaris amb globus dels colors de l'arc de Sant Martí, banderoles i al ritme de timbals. Els voluntaris representaven diferents associacions i grups, com el Centre de l'Indiano Català o les AMPA de diverses escoles. El mestre de cerimònies ha sigut un arlequí de blanc i negre que ha anat animant l'ambient de la plaça des de les 18.00 h fins que ha arribat tota la comitiva a les 19.00 h.

Els Set Ambaixadors, vestits de colors diferents, simbolitzaven els set pecats capitals i representaven diferents barris i districtes de la capital barcelonina. Han acompanyat Sa Majestat Carnestoltes al balcó de l'Ajuntament, que tenia com a escortes en Rodanxó i la Rodanxona, els dos gegants vestits de Carnaval de la ciutat.

Després de la cerimònia hi ha hagut una pluja de confeti de colors i focs artificials, que han donat el tret de sortida a la festa del sarau i la disbauxa fins Dimecres de Cendra.