Els casos de depressió han crescut un 18% en l'última dècada

Hi ha pocs fenomens tan estesos i tan poc entesos. La depressió afecta uns 350 milions de persones a tot el món, però encara ara es tracta d'un trastorn invisibilitzat i a vegades banalitzat. I això que només en l'última dècada, els casos de depressió han augmentat un 18%, segons alerta l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Per ajudar a comprendre què és la depressió i com es pot prevenir i tractar, el Dia Mundial de la Salut, que se celebra avui, es dedica específicament a aquest trastorn mental.

Malalts i experts denuncien que es tracta d'un trastorn molt estigmatitzat. "Se'ns associa sempre a persones perilloses, negatives per la societat", diu la Marta Nolla, que avisa que aquesta "falta d'informació" perjudica tant als malalts com als que no ho estan però podrien estar-ho. La Marta té 40 anys, i quan en tenia 29 li van diagnosticar un trastorn límit de la personalitat que li ha condicionat la vida social però també professionalment. Segons els experts, detectar a temps el trastorn marca clarament la recuperació.

La Marta no recorda exactament quan va començar a trobar-se malament, però creu que el punt d'inflexió va ser la mort del seu avi i una separació sentimental. Des d'aleshores, ha passat per moments complicadíssims, sovint ingressada en un centre psiquiàtric. "La família, per sort, m'ha donat suport sempre. He tingut aquesta gran sort", diu la Marta.

Al llarg d'aquests anys, la Marta ha patit períodes d'angoixa i depressions. "Hi ha grups de malalties mentals que estan molt relacionats", afirma, i ho exemplifica dient que els medicaments que ella es pren són gairebé els mateixos que els que es pot prendre algú amb trastorn bipolar. Ara fa un temps que està força recuperada, tot i que és conscient que la seva és una malaltia crònica. Explica que pateix un "trastorn de les emocions", que defineix com "pujades i baixades de l'estat d'ànim" que cal controlar amb medicació.

La difícil compaginació amb la feina

Una de les conseqüències més difícils per als qui pateixen trastorns mentals és compaginar-ho amb la feina. "M'he quedat sense amics i sense feina", explica la Marta, que és actriu de professió. A poc a poc està agafant alguns "compromisos" laborals, però encara no s'ha pogut reincorporar a la professió.

Segons dades d'un estudi elaborat per sis universitats espanyoles, sota el títol "L'abordatge de la depressió en l'àmbit de treball", vuit de cada deu europeus que pateixen depressió estan en edat de treballar. I és que la depressió és una de les primeres causes d'absentisme laboral, utilització dels serveis de salut i jubilació anticipada: a Espanya, els trastorns mentals són la segona causa de baixa temporal. De fet, un 21% dels treballadors espanyols estarà diagnosticat de depressió alguna vegada a la seva vida.

Però malgrat que afecta tanta gent, la depressió (i en general les malalties mentals) són invisibles als ulls de molta gent. Per això la Marta celebra que el Dia Mundial de la Salut es dediqui a aquest tipus de trastorn. "Cal parlar-ne amb naturalitat", afirma, i fa una crida perquè aquelles persones que ho pateixin ho diguin sense tabús per ajudar, així, a trencar els estereotips que encara sobrevolen aquestes malalties. De fet, es calcula que quatre de cada deu familiars de persones amb depressió no coneixia el trastorn mental abans que li passés al seu familiar.

En aquest punt ha molta a feina a fer per part dels mitjans de comunicació. Per a la Marta, és irrellevant dir si algú té un trastorn mental quan comet un delicte. "És com tenir una diabetis", exemplifica, perquè "no ho farà perquè té la malaltia mental". Posa d'exemple el cas de l'home que va robar un camió de butà a Barcelona i va circular prop de tres quilòmetres en contra direcció. Ja aleshores, l'associació Obertament va recordar el perill d'estigmatització que comporta vincular comportaments violents amb persones que passen per una malaltia mental.