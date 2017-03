Un casteller mor en un accident al local dels Xiquets del Serrallo

Un casteller de la colla castellera de Gavà va morir ahir a Tarragona en desplomar-se una estructura metàl·lica al local d’assaig de la Colla Castellera Xiquets del Serrallo, a Tarragona. Els fets van passar a dos quarts de dotze del migdia, quan la víctima participava en el desmuntatge d’una xarxa de protecció que la colla tarragonina -que s’estava traslladant a un nou local- havia venut a la de Gavà, que assumia l’operació de desmuntatge i trasllat. Durant la maniobra, l’estructura de ferro que subjectava la xarxa va caure i va provocar la mort del casteller i va ferir els caps de colla de les dues entitats, que van ser ingressats als hospitals Joan XXIII i Sant Pau i Santa Tecla, amb cops al cap i altres ferides de diversa consideració. El cap de colla dels Xiquets del Serrallo, Lluís Monfort, rebia l’alta mèdica ahir a la tarda, mentre que el de la colla de Gavà, Carles Arola, quedava ingressat en observació, tot i que en principi està fora de perill.

Pel que fa a la víctima mortal, Jordi Calatayud, de 51 anys, es dona la circumstància que havia sigut regidor per ERC a l’Ajuntament de Gavà entre el 2011 i el 2015. En un comunicat, ERC ha expressat el seu condol per la mort de Calatayud, de 51 anys, que es va traslladar el 1988 a Gavà, on va obrir un establiment comercial, procedent de Cornellà de Llobregat.

Trasllat al nou local

L’estructura, plegable i sobre rodes, pesava unes 2,5 tones. Estava instal·lada al local que la Colla Castellera Xiquets del Serrallo ha tingut com a lloc d’assaig des del 2014, el mòdul T4 del Moll de Costa del port de Tarragona. La colla havia assajat per últim cop en aquest espai divendres, i ahir estava fent el trasllat cap a un nou local dins de l’Autoritat Portuària de Tarragona, que va lamentar l’accident en un comunicat. La colla, en ple procés de mudança, havia fet una crida als seus integrants i a castellers d’altres poblacions perquè els ajudessin.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers, cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre ambulàncies del SEM i efectius de la Guàrdia Urbana de Tarragona, de la Policia Portuària i de Protecció Civil. La investigació, oberta encara, no ha aclarit les causes per les quals es va desplomar la pesant estructura.

Intercanvi de material

El conseller d’Interior, Jordi Jané, que era per la zona, va anar al local per interessar-se per l’estat dels ferits i saber els detalls de l’accident, i també ho va fer l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Tots dos van lamentar l’accident i van coincidir a atribuir-lo a la fatalitat, tot i que es van mostrar prudents i van recordar que calia esperar els resultats de la investigació. L’alcalde va explicar que la venda de la xarxa a la colla de Gavà es tractava d’una operació habitual “d’intercanvi de materials entre colles castelleres”. Segons Ballesteros, en un moment donat l’estructura “els va caure i això va provocar la mort del casteller de Gavà i les ferides als dos caps de colla”.

Des del moment en què va transcendir l’accident, les mostres de condol es van multiplicar a les xarxes socials, tant des del món polític i institucional com, molt especialment, de l’univers casteller, que es va posar a disposició de les dues colles castelleres. En un comunicat, la junta dels Xiquets del Serrallo va definir com a “terrible” l’accident i va traslladar el condol als familiars, amics i companys del casteller mort. Un pronunciament que ahir van compartir una gran quantitat de colles castelleres arreu del país, que van sumar-se a les mostres de condol per la mort del casteller de Gavà i van desitjar una ràpida recuperació als ferits.

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya va expressar el condol de l’entitat a la família de la víctima i als membres dels Castellers de Gavà i va destacar que Jordi Calatayud era una persona “molt activa en la vida social i cultural de la població”, un tarannà que el va portar a ser el secretari de la colla a què pertanyia des del 2015.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va fer una piulada en què lamentava l’accident i traslladava el condol a la família i a les colles. També des de Twitter, el conseller de Cultura, Santi Vila, va traslladar el seu condol: “Profunda tristesa. Tot el suport i ànim al món casteller”, va piular.