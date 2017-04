Els castellers se’n van de pont (i de bateig) a París

El centre de la vila de Martorell s’ha engalanat aquest cap de setmana per acollir la Fira de la Primavera, amb la representació de la llegenda del Pont del Diable i la diada castellera com a principals atractius. Per tercera temporada consecutiva, els Castellers de Vilafranca van plantar-se en aquest municipi del Baix Llobregat amb la idea de rodar les seves construccions en aquest accelerat inici de curs. El pont del Primer de Maig, això sí, va condicionar les diverses actuacions, que van apostar per la tarda de diumenge, un horari poc habitual, per reunir el màxim nombre de públic possible. El que a unes colles els va funcionar bé a d’altres els va afectar més del compte.

En aquest sentit, els Castellers de Lleida i els del Poble Sec van aprofitar el pont per desplaçar-se fins a París per celebrar el bateig de la colla de la ciutat, mentre que els Castellers de Vilafranca van haver de rebaixar pretensions i descartar un tres de nou amb folre que suposava l’efecte crida d’aquesta setmana. Tot i la falta d’efectius necessaris per plantar cara a un castell de nou pisos, els vilafranquins van voler mostrar la seva millor versió a Martorell i van apostar pel dos de vuit amb folre com a millor construcció. Enguany els verds actuaven acompanyats dels Castellers d’Esparreguera, que, tot i la proximitat amb Martorell, feia vint anys que no hi alçaven els seus castells, i d’uns Castellers de Santpedor que segueixen marcant un bon ritme d’inici de curs.

Bases ben lligades

Els Castellers de Vilafranca van apuntar-se amb comoditat el tres i el quatre de vuit i van deixar per a la ronda central el dos de vuit amb folre. La torre penedesenca va alçar-se amb comoditat, si bé va tensar-se a la part alta en els instants determinants. Els de Toni Bach van demostrar que les bases d’aquest 2017 estan ben lligades i que estan preparats per fer un pas endavant. La ronda de pilars no va decebre i els vilafranquins van descarregar sense problemes l’espadat de sis. Els Castellers d’Esparreguera van apostar pels dos castells bàsics amb agulla, i els de Santpedor van descarregar-hi el primer tres de set de l’any.

L’altra part de la balança la trobem a París, on, tot i l’inferior nivell dels castells exhibits, cal destacar el simbolisme de la fita assolida per la formació francesa. Els Castellers de París van protagonitzar un cap de setmana de convivència amb les seves dues colles padrines, els Castellers de Lleida i els del Poble Sec, i van superar en dues ocasions consecutives els millors registres del seu curt historial. Dissabte van completar per primer cop una actuació amb tres construccions de sis pisos, els bàsics, el tres i el quatre, i el tres amb el pilar. Tot i que van atrevir-se també amb el pilar de cinc aixecat per sota, fins ahir no el van descarregar. En la diada principal del seu bateig, els parisencs van fer els dos castells amb agulla i van apuntar-se el tan anhelat pilar. Els Castellers de Lleida van ser els encarregats de portar els set pisos a la capital francesa descarregant dos cops el tres de set, mentre que els Castellers del Poble Sec van apostar pel dos de sis com a millor castell.

A Falset, també en jornada de tarda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls va descarregar el primer cinc de vuit de l’any. La formació vallenca, acompanyada dels Brivalls de Cornudella, va aprofitar el format poc habitual de l’actuació per exhibir cinc castells. Van acompanyar la Catedral amb els dos bàsics de vuit, el quatre de set amb el pilar i el dos de set. Els Castellers de la Sagrada Família van descarregar el seu vuitè quatre de vuit, el segon de la temporada, que els suposa que la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya els reconegui com a colla de vuit.