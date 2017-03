Llei 'mordassa' contra una discussió pel català amb un policia

Cornut i pagar el beure: és un tòpic però la realitat és tossuda i tot indica que la dita es podria aplicar gairebé literalment al cas de Xavier Casanovas, professor de la UPC. Segons ha denunciat la Plataforma per la Llengua, que l'està assessorant jurídicament, fa mig any va tenir un incident amb la Policia Nacional perquè va parlar català a un agent a l'aeroport del Prat i no només va passar el tràngol del moment, sinó que posteriorment va veure com la seva denúncia no podia tirar endavant al jutjat i, ara, ha rebut la notificació d'una possible sanció de 601 euros perquè el policia implicat l'ha denunciant utilitzant contra ell la nova llei de seguretat ciutadana, coneguda com a 'llei mordassa'.

Tot va començar al setembre, quan Casanovas passava el control de passaports de l’aeroport i es va adreçar en català a l’agent de la Policia Nacional. El policia li va parlar de "falta de respecte" i de "poca estima pel país", entenen que per "país" es referia a Espanya. Tot i així, el professor va passar el control i va anar cap a la cua d’embarcament per accedir al seu vol, segons explica la Plataforma.

Però en aquell moment van tornar a començar els maldecaps. L’agent, acompanyat d’un segon policia, va anar a buscar-lo, li va demanar el passaport i se’l va emportar a un punt d’informació, on va començar a anotar les seves dades personals. Quan a l’hora d’embarcar encara no li havien tornat el document, Casanovas va preguntar-los el motiu del tracte rebut, i li van contestar –sempre segons el relat de l'afectat– acusant-lo de "mala educació" i assegurant-li que, segons la Constitució, tenia l'obligació de parlar en castellà. A més, tot i que l’avió estava a punt de sortir, els agents van recordar llavors que també necessitaven les dades del DNI, i li van advertir que si seguia parlant-los en català haurien d’avisar un traductor i que potser perdria el vol.

Quan Casanovas va demanar als policies que s’identifiquessin, va resultar que l’incitador de tot plegat no podia fer-ho perquè, al·legant que el número no li cabia a la camisa. L'altre li dir que tenia un número difícil de llegir "per evitar denúncies tontes". Finalment, els agents van deixar anar Casanovas, però el van alertar que sabien "on viu".

Després dels fets, Casanovas va presentar una denúncia als Mossos d’Esquadra pel tracte denigrant, però el jutjat instructor va haver d'arxivar el cas perquè no es podia identificar els agents en qüestió.

I aquest mes de març, més de sis mesos després, el professor ha rebut una notificació segons la qual se li ha obert un procediment sancionador "en relació amb la normativa de protecció de la seguretat ciutadana", la coneguda com a 'llei mordassa'. Segons la Policia Nacional, Casanovas hauria comès una infracció greu en fer "cas omís de les ordres donades pels agents actuants entorpint, d’aquesta manera, la seva labor policial i endarrerint el flux normal de passatgers", i per això seria mereixedor d’una multa de 601 euros, l’import mínim per a una multa de caràcter greu.

Demanarà la reobertura del cas

La Plataforma per la Llengua ha ofert suport a l’afectat i, juntament amb la Fundació Catalunya, està oferint-li assessorament per fer al·legacions "davant aquesta discriminació lingüística greu patida a les administracions espanyoles". A més, ell demanarà al jutjat que va investigar la denúncia que reobri el cas ara que, gràcies a la denúncia dels policies, es pot arribar a conèixer la identitat dels agents amb els quals va tractar.