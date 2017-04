16 detinguts per robatoris violents a gent gran en diferents municipis

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada a cometre robatoris violents a gent gran en diferents municipis catalans i de la resta de l’Estat. Abordaven les víctimes al carrer per robar-los rellotges, cadenes o joies.

Hi ha 16 persones detingudes, d’entre 20 i 36 anys i de nacionalitat romanesa, de les quals 14 ja han ingressat a presó. Se'ls acusa dels delictes de blanqueig de capitals, falsedat documental, usurpació de l’estat civil i tràfic de drogues. Els detinguts obtenien uns guanys anuals de fins a 200.000 euros.

La investigació s’ha saldat amb 7 escorcolls a domicilis de Barcelona, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, en els quals s'han recuperat 21 rellotges, 8 vehicles, joies, diamants, bàscules de precisió, documents falsos i 4.400 euros en efectiu, a més d’un quilo d’haixix.

Els detinguts constituïen una estructura totalment jerarquitzada en què cadascú tenia un paper determinat. D’una banda, els homes de l’organització s’encarregaven de traslladar les dones fins als punts de la ciutat on és habitual trobar-hi gent gran a primera hora del matí. Un cop allà, les dones interactuaven amb les víctimes i els oferien favors sexuals o de servei domèstic com a maniobra de distracció i, en aquell moment, aprofitaven per sostreure’ls objectes personals com rellotges, cadenes i joies. Cada equip de treball obtenia uns 1.000 euros al dia.

D’altra banda, els líders de l’organització s’encarregaven de la gestió dels vehicles, que posaven a nom de testaferros amb l’objectiu d’evitar que els identifiquessin o els relacionessin amb els robatoris, a més de vendre l’or sostret mitjançant una xarxa de receptadors. La investigació ha permès contrastar que un d’aquests receptadors comprava les joies pel valor del seu pes en or i pagava un preu per sobre de mercat. D’aquesta manera aconseguia blanquejar diners del tràfic de drogues.

Una investigació paral·lela per part de la mateixa unitat ha destapat una trama de blanqueig de capitals basada en l’ enviament de diners a l’estranger. Aquestes persones acumulaven antecedents pels mateixos fets a Alemanya, Bèlgica, França i Holanda, a més de tenir una gran mobilitat al conjunt de l’estat espanyol, on passaven dies -fins i tot setmanes senceres- al País Valencià i a Andalusia.