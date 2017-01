El recorregut de la Cavalcada dels Reis a Barcelona

Com cada any, la Cavalcada dels Reis de Barcelona començarà a les 18 hores a l’avinguda Marquès de l’Argentera i acabarà a la Font Màgica de Montjuïc. En total, farà 5 quilòmetres de recorregut. L’espectacle concebut té una hora de durada –és el que veurà un espectador sense moure’s d’un mateix punt– i s’anirà repetint fins que s’acabi el recorregut perquè tothom el pugui veure sencer. Comptarà amb 1.200 participants (ballarins, actors, etc.) i més de 300 voluntaris, es dividirà en 12 grans blocs i el seguici serà d’un quilòmetre.

Aquest és el recorregut, minut a minut:

18.00 h Av. Marquès de l'Argentera

18.10 h Pla de Palau

18.15 h Pg. Isabel II

18.25 h Via Laietana

19.00 h Pl. Urquinaona

19.05 h Fontanella

19.10 h Pl. Catalunya

19.25 h Pl. Universitat

19.35 h Rda. Sant Antoni

19.45 h Sepúlveda

20.25 h Av. Paral·lel

20.35 h Pl. Espanya

20.45 h Av. Reina Maria Cristina

L’alcaldessa, Ada Colau, lliurarà a les 16.30 hores la clau de la ciutat a Melcior, Gaspar i Baltasar, que arribaran a bord del seu pailebot 'Santa Eulàlia' al Moll de la Fusta, on els patges Gregori, Estel i Omar faran de mestres de cerimònies des de les 16.15 hores. Com en els últims anys, els caramels –tots aptes per a celíacs– no es tiraran des de les carrosses dels Reis, sinó exclusivament des dels últims vehicles de la rua, les carrosses convertides en fàbriques de llaminadures.

La novetat de la Cavalcada d’aquest any és que els tres reis estrenen carrosses. Són vehicles amb escenografies inspirades en els respectius indrets d’origen dels Reis. La Cavalcada vol mostrar que Barcelona és una ciutat d'acollida, oberta a la multiculturalitat.

La Cavalcada tindrà el mateix cost que l’any passat –650.000 euros– i hi assistiran al voltant de mig milió de persones.

L'Ajuntament ha prohibit la circulació de camions. Entre les quatre de la tarda i les deu de la nit no podran circular per la ciutat vehicles de més de 3.500 kg.