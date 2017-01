Els regals que no s’emboliquen

Al Passeig de Borbó, una present i narcotitzant bandera espanyola saluda ses majestats des de diversos balcons. Cap fanalet. Arribo pel passeig de fusta del moll, que duu aquest nom. Han aixecat el passadís del costat, perquè passi el vaixell de ses majestats, perquè sempre els reis fan que s’alteri l’ordre de les coses.

Dos homes recullen una cadena, de pesades i gegantines baules blanques i vermelles, de la mida d’un pa de quilo. Per endreçar-la el que fan és posar-la a dins d’un cabàs de goma negra. El vaixell veler dels reis ja ha arribat a port i el passadís torna a posar-se a lloc. La sensació és estranya, com quan ets un tren i es mou el del costat, però tu et penses que és el teu. Allà lluny a la proa de coberta distingim el rei ros (sempre en diem “el ros” i “el blanc” i “el negre” desafiant potser les lleis de la correcció) que saluda amb uns patges vestits com ell.

Tot de nens enfilats a la pobra estàtua de Joan Salvat Papasseit proven de veure alguna cosa mentre també proven de no embrutar-se amb les cagades de colom que regalimen per tota estàtua. Però no són els coloms els qui senyoregen la zona. Són les gavines. Sobrevolen els guiris que berenen gofres, s’amorren a les papereres, s’apropen insolents a nens que mengen xocolata i llaminadures especials per un dia com avui i els volen robar. Ja són domèstiques, com els senglars de Sant Cugat. Són els signes dels temps.

Els reis ja han arribat a l’escenari preparat per a l’ocasió i que cap nen dels que són a l’altra banda de la tanca podrà veure. L’únic que parla, després del discurs de l’alcaldessa, és en Melcior. S’adreça als ciutadans i ciutadanes amb un tarradellenc "ja som aquí". I tot seguit, amb una veu que no és de locutor, com podria ser la d'en Gaspar, ni coneguda, com la d’en Baltasar, que és la de sempre, enraona. La veu és de polític. I amb aquesta veu, que ens recorda un coll i ens recorda aquell pastisset dels setanta que es deia "Bony", ens diu (a tots i a totes els nens i nenes) que no ens oblidem de demanar bicicletes per a tota la família, pares, fills i avis, i que fa molt bon temps, però que això és culpa del canvi climàtic i que ho hem de tenir en compte.

Mentre ens fa saber aquestes dades, tan importants, un nen africà, al davant de la tanca, exhibeix un cartell on s’hi llegeix: “ Fans de Baltasar”. Una senyora que porta una bossa d’H & M a l’avantbraç aplaudeix i contesta cada una de les preguntes. “Us heu portat béee?”. I ella fa: “Síiiiii”. Llavors el rei mag ens recorda a tots que els millors regals són els que no s’emboliquen, perquè són la solidaritat, l’amistat i totes aquestes coses. I un nen dels que estan enfilats a l’estàtua cagada fa, amb un crit que li surt de ben endins: “Sí, home! I què més?”.