Caramelers, xumeters... Melcior, Gaspar i Baltasar

Al pavelló Victòria Eugènia de Fira de Barcelona, just al costat de la Font Màgica, ja fa dos mesos que estan en plena activitat. Els assajos no paren, les carrosses ja estan a punt i els actors i ballarins que animaran la festa ultimen la preparació per al gran dia. La Cavalcada de Reis que aquest dijous travessarà Barcelona no és només una tradició arreladíssima al teixit cívic i festiu de la ciutat, sinó també “un dels espectacles de carrer més grans que en aquests moments hi ha a tot Europa”. M’ho explica la Barbarana Pons, coordinadora i directora artística de l’esdeveniment. Sap molt bé de què parla, fa 10 anys que hi treballa.

Impressiona entrar a l'immens pavelló de sostres altíssims. Els artistes estan acabant l’assaig, ja gairebé tot està fixat i a punt, només frisen perquè sigui dijous a les 18 hores, quan la Cavalcada començarà el seu periple anual. La Mònica Luchetti és l’encarregada de dirigir els 86 actors que encapçalaran la comitiva. M’ensenya el que ells anomenen 'corralitos', o sigui els espais delimitats per cadires de tisora on es canvien de vestuari. Cada comparsa té el seu 'corralito', i n’hi ha moltes: la comparsa de cada un dels tres reis, la del carbó, la dels xumets, la dels regals, la dels capgrossos... “ Aneu a dormir d’hora”, els etziba en acomiadar-se. Sembla talment la consigna de la nit de Reis.

Enguany hi participen 1.250 persones, entre actors, dansaires i voluntaris. En aquesta espectacular nòmina hi caben, en primer lloc, els artistes i companyies professionals, com ara els Veronal, de dansa contemporània; els Brodas, de hip-hop i Guillem Albà i la Marabunta, que fan música en directe. També hi participen escoles de dansa i de teatre, que posen el seu granet de sorra desinteressadament perquè l’esdeveniment sigui un èxit. I, esclar, els ciutadans que cada any s’hi apunten per fer de patges reials, acompanyants, llançadors de caramels, tècnics o el que sigui menester.

540x306 Ahir Barcelona va presentar les carrosses per a la Cavalcada d’aquest any. / PERE VIRGILI Ahir Barcelona va presentar les carrosses per a la Cavalcada d’aquest any. / PERE VIRGILI

Amb la Barbarana fem una visita guiada per les carrosses. Les tres dels Reis d’Orient són noves d’enguany. La del rei Gaspar encara esta il·luminada. Està guarnida amb motius de l’Índia i anirà acompanyada d’ un seguici de serps i de banderes. La de Melcior simbolitza un agradable pati àrab i tindrà l’acompanyament d’una dansa oriental. Diuen que el rei Baltasar és sempre el més aplaudit i en aquest cas serà també el més colorista. La seva carrossa representa una gran joguina africana amb forma de rinoceront. És bonica la història que acompanya la carrossa dels xumets, baula molt important del seguici perquè representa el moment en què els nens que ja s’han fet grans entreguen el seu xumet als patges reials per testimoniar que el temps ha passat però que val la pena continuar connectat amb la màgia de Ses Majestats.

La Cavalcada de Reis, entre moltes altres coses, és també una acumulació d’oficis de nou encuny. Si bé els xumeters són els que recullen els xumets, els caramelers són els repartidors de llaminadures. Ja fa uns quants anys que estan ubicats al final del seguici per evitar accidents com el del 2013 a Málaga, quan un nen va morir atropellat per una carrossa. Aquesta tarda, 24 autobusos traslladaran el miler llarg de persones que participaran a la Cavalcada. Un d’ells durà una barba blanca, un altre una barba rossa i un tercer un turbant i la pell fosca. Hi haurà muntanyes de regals i de cartes escrites. Tantíssimes il·lusions desbocades.