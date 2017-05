De prohibir actes laics a disfressar-se per la Patum: 10 coses que (potser) no saps del bisbe de Solsona

El polèmic bisbe de 48 anys, nascut a Montfalcó d'Agramunt, ha passat de ser vist com un religiós "progre" que trencava amb els estereotips per part de la comunitat religiosa a ser denunciat a l' Observatori contra l'homofòbia, escridassat per un centenar de persones i proposat per l'alcalde de Cervera com a "persona non grata". En una entrevista a l'ARA, va dir: "Si ser progressista vol dir estar ben obert a totes les novetats perquè l’anunci de l’Evangeli pugui arribar a tothom, estic encantat de ser progressista." Hem sentit a parlar de les seves declaracions pol·lèmiques i contradictòries, però potser hi ha aspectes de la seva trajectòria que desconeixem. Repassem 10 curiositats de la seva vida personal i professional.

1. Volia acabar amb el celibat

Va defensar la fi del celibat com a seminarista al Concili Tarraconense quan tenia 22 anys. Posteriorment, se'n va desdir en diverses entrevistes, en què justificava que aquelles declaracions van ser fruit de la seva joventut.

2. D'agricultor a bisbe

Va fer enginyeria tècnica agrícola a la Universitat de Lleida i volia fer la superior, però llavors va descobrir la seva vocació religiosa.

3. El bisbe més jove

Quan el van nomenar bisbe de Solsona l'any 2010 es va convertir en el bisbe més jove d'Espanya amb 41 anys. Llavors, que venia de ser vicari a Mollerussa, ja va avisar que sorprendria i que volia introduir canvis a l'església per trencar amb la imatge conservadora que es tenia d'ell.

4. Pel dret a decidir



Tot i que no es defineix com a catalanista ni com a espanyolista, v a defensar el dret a decidir dels catalans i la legalitat de la consulta en una carta parroquial. En el seu escrit, Novell assegurava que "s'està usant la llei per impedir un dret fonamental que és anterior i superior a l'ordenament jurídic vigent". Hi afegia que en els darrers segles "s'ha intentat eliminar o limitar la identitat nacional" de Catalunya, i que "aquest poble, avui més que mai, vol exercir els drets que li corresponen".

5. Vol prohibir els actes laics a les esglésies

Va dir en una entrevista a 'El Segre' que se n'havia fet "un tip de veure el que no toca" a les esglésies i que volia prohibir el actes laics com ara concerts o representacions teatrals. Va publicar una llista de criteris al web del bisbat per ajudar als religiosos a decidir quins actes s'han de permetre a les esglésies.

6. Un bisbe mediàtic

No és difícil trobar-lo davant les càmeres. Ha sigut entrevistat al programa d'Andreu Buenafuente, a 'El Matí' de 'CatRàdio' i a 'El convidat', entre d'altres. Al programa d'Albert Om, va fer diverses declaracions pol·lèmiques com, per exemple, que "no està a favor del preservatiu en cap cas" i que "la castedat és el camí per evitar malalties". A l'ARA vam fer un recull amb les 10 millors frases.

7. Pol·lèmica per declaracions contra l'homosexualitat

Es va preguntar si l'homosexualitat podia estar causada per l'absència de la figura del pare, en una glossa dominical. A més, feia referència a l'homosexualitat com a un "fenomen creixent de la confusió en l'orientació sexual" de bastants nois adolescents. Per aquests fets, ha sigut denunciat davant l'Observatori contra l'homofòbia i l'alcalde de Cervera vol declarar-lo "persona non grata". Les declaracions van derivar també en la protesta d' un centenar de persones que el van escridassar ahir a la sortida de l'església parroquial de Santa Maria de l'Alba, d'on va haver de sortir escortat per la policia.

8. A favor de la llei de l'avortament del PP

"M'agradaria que el PP canviés la llei de l'avortament, però dubto que ho faci", va dir respecte a la llei del PP, que volia prohibir l'avortament si no hi havia informes mèdics que el justifiquessin o si l'embaràs no era conseqüència d'una violació.

9. Parodiat en un cartell del carnaval de Solsona

Al cartell no hi apareixia la cara, només el tors d'un home vestit amb sotana amb una gran creu. El personatge s'estava obrint la camisa i, a sota, hi portava la 'S' de 'Superman'. El president de la junta de Carnaval va dir que feia al·lusió a un figura "pública i mediàtica" però que la paròdia s'havia fet "amb respecte i sensibilitat". D'altra banda, el seu dissenyador, Arnau Torrente Capdevila, va reconèixer que feia referència a Xavier Novell.

540x306 Cartell del Carnaval de Solsona 2014 Cartell del Carnaval de Solsona 2014

10. Disfressat de diable per la Patum

Va ser el primer bisbe que es va vestir de diable per saltar de Ple durant la Patum. És un gran amant de les festes populars i va confessar que es tractava d'una assignatura pendent des de feia 15 anys, quan va fer l'acompanyament al llavors vicari de Berga, Josep Maria Vilaseca.