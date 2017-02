El Parlament insta el Govern a crear grups de supervisió dels centres d'infants

El Parlament ha instat el Govern a crear el 2017 un equip de supervisió de les condicions de vida als centres d’infants i adolescents que també elabori informes regulars sobre l’atenció als infants tutelats. Es tracta d’una moció presentada per la CUP que també demana a l’executiu català que planifiqui la reducció de places de cada centre per arribar en els propers sis anys a un màxim de 10-12 infants per centre, tal com recomana el Síndic de Greuges.

Així mateix el text demana que s’incrementin els recursos humans i econòmics per tractar la problemàtica dels menors no acompanyats que arriben a Catalunya. Es tracta de la segona moció sobre infància en risc aprovada aquest dijous al Parlament, ja que també s’ha aprovat un altre text a proposta de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) que insta a crear un grup de treball per revisar el model.