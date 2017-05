Els 30 centres que iniciaran la transformació d'Escola Nova 21

Ja són públics els 30 centres que iniciaran el procés de transformació educativa del programa Escola Nova 21. Segons els impulsors del programa, la mostra representativa ha estat creada d'acord amb "els percentatges existents al sistema educatiu de distribució geogràfica, perfil socioeconòmic i grau de complexitat, així com proporcionalment respecte a les etapes de primària/secundària i tipologies diverses de centres (escola rural, centres grans, titularitat, etc.)". El programa, però, el formen un total de 480 escoles.

Les 30 escoles de la mostra representativa passaran per un "procés intensiu i controlat de canvi" per "testar un protocol de transformació sistemàtica de centres educatius cap al marc d’escola avançada". "El programa s'articula en una seixantena de xarxes locals on 480 centres avancen cooperativament en un procés de transformació, i a banda, s'ha creat, d'entre aquests 480, la mostra de 30 centres per experimentar un protocol de canvi sistemàtic del qual aprendre i que es pugui generalitzar", ha apuntat el director del programa, Eduard Vallory.

Els 30 centres són:

Vedruna Àngels, Barcelona

Escola Àngela Bransuela, Mataró

Escola Antoni Botey, Badalona

Escola Barnola, Avinyó

Institut Baix a Mar, Vilanova i la Geltrú

Escola Benviure, Sant Boi de Llobregat

ZER Conca de Barberà, Conca de Barberà

Institut Escola Costa i Llobera, Barcelona

Escola Edumar, Castelldefels

Institut Escola El Til·ler, Barcelona

Centre Escolar Empordà, Roses

Institut Escola Francesc Cambó, Verges

Escola La Immaculada, Vilassar de Dalt

Escola L'Era de Dalt, Tona

Escola Les Savines, Cervera

Institut Joan Oró, Lleida

Escola Malagrida, Olot

Escola del Mar, Barcelona

Col·legi Mare de Déu del Carme, Tarragona

Institut Escola Mare de Déu del Portal, Batea

Institut Matadepera, Matadepera

Institut Pau Claris, Barcelona

Escola Pepa Colomer, Prat de Llobregat

Institut Pla Marcell, Cardedeu

Escola Proa, Barcelona

Escola Santiago Ramón y Cajal, l'Hospitalet de Llobregat

Escola Renaixença, Hostalets de Pierola

Escola Thau, Sant Cugat del Vallès

Escola Sant Gervasi Cooperativa, Mollet del Vallès

Escola Setelsis, de Solsona

Escola Nova 21 és un programa impulsat per la Unesco, la Fundació Jaume Bofill, la UOC i l’Obra Social La Caixa perquè les escoles catalanes facin la transició definitiva cap al sistema educatiu avançat. El programa acompanyarà les escoles durant tres anys per possibilitar-ne la transformació.