11 dels 15 nous centres que obriran el curs que ve seran barracons

Novetats per la preinscripció 2017-2018. El curs que ve obriran 7 escoles noves a Catalunya, de les quals només una tindrà edifici definitiu. Les altres sis estaran en mòduls provisionals, que no se sap quan tindran l'edifici definitiu fins que no s'obtingui el solar per poder construir l'escola. De les 7 escoles noves, només n'hi ha una fora de Barcelona: l'escola Montgat.

L'única que no tindrà un mòdul provisional serà l'escola Anglesola (Les Corts), que se situarà a la biblioteca municipal Can Rosés de forma provisional fins que no s'acabi l'edifici definitiu. Amb la creació dels nous centres, es preveu que no hi hagi cap ' bolet' (grup addicional) el curs que ve a tot Catalunya.

El curs que ve també hi haurà 8 instituts nous, dels quals 5 seran barracons. Estaran situats a Alpicat, Badalona, Barcelona, Manresa, Mataró, Mont-roig del Camp, Palau-solità i Plegamans i Viladecans. "Depenent del creixement de la població i de les necessitats de cada municipi busquem solucions per cada cas", ha apuntat aquest matí la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, que ha afegit que "seran molt curosos" a no fer promeses "que no es poden complir". També s'inauguaran 6 instituts escola, dels quals 5 s'obren perquè responen a la voluntat de millorar les taxes d'abandonament escolar, mentre que només un es crea per qüestions geogràfiques.

Si bé l'any passat la polèmica se centrava a quantes línies de P3 es tancarien, Ruiz ha anunciat que l'oferta inicial prevista de cara el curs que ve és de 99 grups més. Es preveu que hi hagi un total de 3.154 grups de P3, dels quals 2.164 són públics i 99, concertats. Concretament, se'n creen 101 i se'n tanquen, dos: a Collbató i Sant Vicenç de Castellet.

Pel que fa a l' ESO, el departament calcula que s'obriran 94 grups més. Aquest any hi haurà 2.818 grups de 1r d'ESO, dels quals 1.851 són públics i 967, concertats.

Ruiz ha explicat que l'adequació de l'oferta anirà en funció de la preinscripció i les vacants dels centres, tant al juny com al setembre en funció de les necessitats dels municipis. Els centres poden passar de tres a dos grups –o viceversa– en funció dels acords amb el municipis, després de la signatura amb les entitats municipalistes dels criteris de l'oferta de l' escolarització.

Tot i que la consellera ha assegurat que el curs passat només van arribar dos casos de frau al Departament, en la preinscripció d'enguany s'han endurit els controls. La comissió de garanties revisarà tots els expedients sospitosos de frau per comprovar la veracitat dels documents, com el padró o els certificats mèdics. El director general d'atenció a la família i a la comunitat educativa, Jordi Miró, ha explicat que s'estén la responsabilitat d'aquest frau als professionals, sobretot mèdics, que poden falsificar documents d'aquest tipus. Miró ha dit que hi pot haver conseqüències administratives o "fins i tot penals".