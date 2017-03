Catalunya guanya 190.000 ciclistes en un any

La bicicleta guanya adeptes any rere any a Catalunya. Un total de 190.000 catalans han renunciat al cotxe o a la moto i s' han passat a la bicicleta durant el 2016, segons el Baròmetre de la Bicicleta, que s'ha fet públic aquest dimarts. Actualment, el 55% de la població té bici, i el 39,5%, 2,4 milions de persones, la fa servir amb freqüència.

Un 68% dels usuaris de bicicleta, abans, feien servir un altre mode de transport. D'aquests, el 45% feia servir cotxe o moto, el 42% transport públic i el 12% anava a peu. La xifra d'usuaris diaris d'aquest mitjà de transport arriba als 400.000.

Dos de cada tres usuaris fan servir la bicicleta per a passeig o lleure, el 40% la fa servir per a pràctiques esportives i un 26% ( tres punts més que al Baròmetre anterior) com a mitjà de transport quotidià.

El baròmetre de la bicicleta ha estat elaborat per encàrrec del departament de Territori i Sostenibilitat i s'ha presentat durant la reunió periòdica de la Mesa de la Bicicleta aquest dimarts.