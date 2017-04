Els científics surten al carrer per reivindicar-se

Els tractaments contra el càncer o el VIH. La penicil·lina. El coneixement de l’espai. La nanotecnologia. Tot això, i molt més, és ciència. “Si els països volen progressar, necessiten més coneixement científic. Els ciutadans han d’estar convençuts que viure més i millor passa per tenir més i millor coneixement científic. No valen dreceres”, assegura el director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), Jordi Camí. La plaça interior del PRBB acollirà dissabte, coincidint amb el Dia de la Terra, els actes amb motiu de la Marxa per la Ciència, un moviment global que portarà al carrer de més de 500 ciutats de tot el món investigadors de tots els àmbits per reivindicar el paper de la ciència en la societat.

El moviment va néixer als Estats Units -a Washington se celebrarà la manifestació més important- com a resposta a les polítiques de Donald Trump, que nega el canvi climàtic i ha retallat la inversió en recerca. Però de seguida s’ha estès a altres ciutats. Barcelona i Girona han organitzat debats i activitats però també s’han programat actes a Madrid, Granada i Sevilla. S’espera que sigui la manifestació més multitudinària fins ara de la comunitat científica. “Els científics mai sortim a manifestar-nos i aquest és un acte de solidaritat amb els científics de tot el món. És un moment històric per a la ciència”, destaca Yoran Beldengrün, un jove doctorand de l’Institut de Química Avançada i un dels impulsors de la Marxa per la Ciència a Barcelona. Els organitzadors a Barcelona són joves investigadors i en la seva majoria dones. “És difícil per a un investigador jove trobar una feina estable”, assegura Beldengrün.

Les mobilitzacions compten amb el suport de la Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE) i la Confederació de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que han publicat un manifest per la ciència en què alerten d’una “tendència política global que menysté, si no ignora, el paper de la ciència en la nostra vida”, cosa que provocarà, alerten, un “deteriorament de la salut i el medi ambient”.

Tot i que la Marxa per la Ciència va néixer per alertar de les conseqüències del populisme de Donald Trump, els científics que es manifestaran a l’Estat també reivindiquen millores per a la recerca que es fa aquí. “El nostre és un sistema fràgil que necessita ser protegit i no podem abaixar la guàrdia”, alerta Camí, que recorda que la inversió en recerca en els pressupostos generals de l’Estat s’ha reduït i a Catalunya s’ha congelat.

Retrocés per les retallades

En el seu manifest, la comunitat científica espanyola denuncia el “persistent desinterès” dels governs “per construir polítiques científiques coherents i duradores” i assegura que les retallades han malmès “la incipient progressió que la ciència espanyola havia assolit”. Camí explica que la qualitat de la recerca passa “per captar talent en el món i això requereix que hi hagi governants que apostin per la ciència”. “L’últim govern espanyol no té cap sensibilitat pel desenvolupament, la recerca i la innovació”. Els organitzadors també volen que la jornada de dissabte serveixi per promoure el “diàleg” entre la comunitat científica i la societat, ja que alerten que la “política de la postveritat” i les interpretacions de la realitat alternatives als arguments científics estan guanyant terreny.