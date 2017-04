Falten cirurgians plàstics a la sanitat pública catalana

Un informe de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE) evidencia Catalunya la manca de cirurgians plàstics a Catalunya. El territori compta amb un total de 65 professionals d'aquesta especialitat, és a dir, amb una taxa de 0,09 especialistes per cada 100.000 habitants, una de les més baixes de tot Espanya.

El document, que s'ha donat a conèixer en el marc de les II Jornades de Cirurgia Plàstica dels Hospitals de Catalunya celebrades aquest matí a l’Hospital Santa Caterina de Salt, compara aquestes dades amb la taxa registrada a altres comunitats autònomes com ara Castella i Lleó amb un 0,14, Canàries amb el 0,16 o Navarra amb un 0,19.

L'informe va més enllà i mostra que gairebé el 50% dels 65 especialistes treballa a temps parcial i que més de la meitat d’aquest 50% té un contracte de menys de 20 hores. També senyala que el 40% dels cirurgians plàstics que exerceix a la sanitat pública catalana ho fa en serveis hospitalaris que compten només amb dos o menys professionals d’aquesta especialitat. Aquest fet limita la capacitat d’actuació d’aquests serveis, que no poden dur a terme procediments complexos, com microcirurgia, per als quals caldria un mínim de 3 especialistes.

Aquest dèficit de cirurgians plàstics situa la Cirurgia Plàstica al mateix nivell que una especialitat terciària, com la cirurgia toràcica, la neurocirurgia o la cirurgia cardíaca, quan moltes de les patologies que tracta no són terciàries sinó comuns, com el càncer de mama, el càncer cutani i melanoma o traumatismes aguts i crònics.