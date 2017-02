"Les ciutats volem i podem acollir": el món local crida a mobilitzar-se dissabte a favor dels refugiats

Crida transversal des del món local a omplir els carrers de Barcelona aquest dissabte a la manifestació a favor dels refugiats, a partir de les 16 h, a la plaça Urquinaona, convocada per l'entitat Casa Nostra, Casa Vostra. Una nodrida representació d'alcaldes de tots els colors polítics han demanat aquest dimecres que l'Estat acceleri l'acollida de refugiats i que la UE obri les fronteres per posar fi a la "crisi humanitària" que es viu als camps de Grècia i Itàlia. Els batlles han reivindicat que els municipis estan preparats per rebre els refugiats.

"Les ciutats volem i podem fer-ho", ha afirmat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha exigit als estats membres que "deixin treballar" els municipis perquè volen "acollir més". Colau també ha carregat contra la política migratòria europea. "Fa temps que hem dit que la UE no ens representa en matèria de refugi", ha començat, i ha afegit que els més de 5.000 morts al Mediterrani són persones que "han mort per la política europea de fronteres".

També l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, ha cridat les ciutats europees a fer una "xarxa potent" per garantir l'acollida davant la "incompetència" dels Estats, així com per combatre els discursos de la por contra els refugiats. Parlón ha fet especial èmfasi a "construir un discurs" que combati la xenofòbia i promogui la cultura de la pau. Des de Badalona, Dolors Sabater també ha carregat contra la "incapacitat" dels estats de la UE d'acollir i ho ha contraposat a la "valentia" del municipalisme per fer front a les injustícies socials.

És el mateix que ha opinat l'alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, que ha assegurat que "acollir no és una opció, sinó una responsabilitat i una obligació". "O acollim o acollim, no hi ha cap altra opció", ha sentenciat.

Alguns alcaldes han carregat també contra l'actitud del govern espanyol. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, ha reclamat que l'Estat "exerceixi les seves competències i assumeixi les seves responsabilitats" davant la vulneració dels drets humans que es produeixen als camps de refugiats. De fet, Conesa ha demanat a la Comissió Europea que "sancioni" els estats que no compleixen els compromisos adquirits. "Sabem que podem millorar, però els alcaldes no amaguem el cap sota l'ala, som aquí per donar la cara", ha sentenciat.

En aquest sentit, la presidenta del Fons Català de Cooperació, Meritxell Budó, ha exigit que l'Estat "no talli les ales" a Catalunya i deixi actuar la Generalitat en relació amb l'acollida, tot i que ha explicat que "no hi haurà manera de superar-ho si no és sent un estat". "Les institucions catalanes actuem competentment: no es pot confondre la nostra voluntat amb la manca de voluntat de l'Estat", ha afirmat, i ha afegit que encara que "tots podem fer més", algunes institucions "ja s'han arremangat" per ajudar.

Els organitzadors agraeixen el suport del municipalisme però exigeixen més

Els impulsors de la manifestació, l'entitat Casa Nostra, Casa Vostra, han agraït la feina dels municipis, però han advertit que "sempre hi ha marge de millora". El coordinador de la plataforma d'entitats a favor dels refugiats, Ruben Wagensberg, ha afirmat que els municipis són "essencials per garantir el respecte als drets humans" durant el procés d'acollida, però ha reclamat "més recursos als serveis socials i agilitzar els tràmits d'empadronament", entre altres.

Wagensberg ha fet una crida a omplir els carrers de Barcelona aquest dissabte, en el que vol ser la manifestació a Europa més gran en favor dels refugiats.