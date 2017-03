L'Ajuntament no claudica i recorre al TSJC l'anul·lació del concurs elèctric

Nou episodi del pols entre l'Ajuntament de Barcelona i les grans companyies elèctriques. Eloi Badia, regidor de Presidència i Energia del consistori, ha assegurat que el govern municipal presentarà un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la decisió del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d' anul·lar el concurs de la llum municipal. Un concurs que incorporava, per primer cop, unes clàusules contra la pobresa energètica d'obligat compliment.

De moment, ha dit Badia, l'Ajuntament garantirà el servei amb un "contracte negociat" que funcioni com a " pont" entre el document anul·lat i el nou concurs, la formulació del qual s'estudiarà conjuntament amb la Generalitat de Catalunya per tal d'evitar una nova anul·lació.

"Creiem que cal una contractació pública estratègica que incorpori polítiques socials i ambientals", ha reafirmat el regidor. En aquest sentit, Badia ha declarat que el plantejament continuarà sent el mateix però que es reformularà el plec de condicions i la licitació del concurs perquè les clàusules de lluita contra la pobresa energètica resultin més clares i entenedores.

L'Ajuntament va treure a concurs el contracte de la llum per 65 milions d'euros , però Endesa i Gas Natural no hi van concórrer i el van impugnar perquè creien que les clàusules de l'Ajuntament contra la pobresa energètica eren poc concretes i discriminatòries. El seu argument era que les companyies petites operen al mercat lliure i per tant no han de fer front als compromisos respecte als clients en situació de vulnerabilitat.

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va anul·lar aquest dijous el concurs al·legant que les esmentades clàusules no estan prou detallades i s'han de definir a través de convenis.