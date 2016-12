Colau se sotmet a la qüestió de confiança per aprovar els comptes de 2017

Ada Colau farà aquest any el raïm amb la qüestió de confiança en marxa com a única manera d'aprovar els pressupostos de 2017. Després de tres mesos sobrevolant el consistori, l'alcaldessa de Barcelona no ha tingut més remei que activar avui aquest mecanisme davant la negativa de l'oposició a aprovar els comptes al plenari de l'Ajuntament, amb els vots en contra de 26 regidors i els vots a favor de 15 regidors (corresponents al govern, BComú i PSC).

L'alcaldessa ha afirmat que la qüestió de confiança no era una opció que li agradés, però que era l'únic mecanisme legal que tenia perquè la ciutat pogués tenir uns pressupostos. Com ja va dir al novembre, Colau ha reiterat que "estaria disposada a donar la paraula a la ciutadania" en forma d'eleccions, però que no era una opció que la llei permetés, ja que els comicis municipals es convoquen en la mateixa data a tot el territori català. "No estic aquí per mantenir la cadira", ha assenyalat l'alcaldessa.

A partir d'ara, els grups de l'oposició tenen un mes per proposar una alternativa a Colau. Si no ho aconsegueixen, els pressupostos quedaran automàticament aprovats. Durant les seves intervencions, els regidors de l'oposició ja han assumit que l'aritmètica i la falta de coincidència ideològica faria poc probable proposar una alternativa. En aquest escenari, Barcelona tindrà finalment pressupostos a partir del gener.

Retrets per activar un mecanisme "poc democràtic"

Els regidors de l'oposició han lamentat aquest divendres que el govern d'Ada Colau hagués recorregut a la qüestió de confiança en comptes de negociar els comptes. "Ens presenteu els pressupostos que us han donat la gana", els ha retret la regidora de la CUP María José Lecha. "No heu cedit i no heu negociat. Ja sabem fins on arriba el gran canvi. Heu fet un gir de 360 graus, així que tornem a ser on érem el maig de 2015", ha conclòs la cupaire.

La regidora de CiU Sònia Recasens s'ha expressat en la mateixa direcció i ha titllat de "pantomima" la suposada voluntat del govern de negociar els pressupostos. "Mai heu tingut ganes de consens ni ganes de pactar. Avui es demostra el fracàs d'un govern, que en un acte de desesperació i soledat es quedarà en la corda fluixa durant uns dies", ha assenyalat la convergent, que ha sentenciat: "Només la debilitat aritmètica farà que vostè al febrer continuiï al front d'aquest Ajuntament".

En aquest sentit, l'alcaldessa de Barcelona ha incidit en el fet que "l'aritmètica" per substituir-la al capdavant de l'Ajuntament hi era, i que el problema que tenia l'oposició eren "les discrepàncies de fons". "Reclameu diàleg al govern, però doneu per perduda la possibilitat de fer-ho entre vosaltres. És el que ens passa a tots, i per això no queda més remei que treballar a partir d'acords concrets. La gent està farta de picabaralles", ha reflexionat l'alcaldessa, que ha conclòs: "Finalment serà la ciutadania qui ens jutgi el dia que arribin eleccions".

Colau, molt dura amb ERC i la CUP

Durant la seva intervenció, Ada Colau ha estat especialment dura amb les forces d'esquerra al consitori. L'alcaldessa s’ha preguntat com pot ser que partits com ERC i la CUP siguin capaços de " posar-se d’acord en matèria pressupostària al Parlament de Catalunya amb la dreta catalana" i no a l'Ajuntament, i ha posat en dubte que a Barcelona no hi hagi prou coincidències programàtiques per arribar a un acord a nivell de ciutat. "Allà es poden posar d’acord i aquí no. No s’entén des d’un govern d’esquerres i ni des d’una ciutadania que en aquesta ciutat ha volgut majoritàriament governs d’esquerres i progressistes", ha dit Colau.

"Diu que no entèn què ha passat. Li donaré unes pistes", ha reblat el líder d'ERC a l'Ajuntament, Alfred Bosch, que ha continuat: "Van perdre el nord el dia que van fer tot el possible per no donar suport als pressupostos més socials de Catalunya al Parlament i vau pactar a l'Ajuntament amb el que vosaltres anomenàveu 'la màfia de Barcelona' [en referència al PSC]". "No pensin en crear un nou partit polític i se'n sortiran millor", ha conclòs el regidor.