Sense col·laboració contra la violència institucional

L’entitat de defensa dels drets humans Irídia reclama la implicació de policies, jutges i fiscals en la lluita contra la violència institucional. Fa un any, aquesta plataforma va posar en marxa un servei gratuït d’atenció i denúncia davant de situacions d’aquest tipus, i només durant el 2016 va rebre una quarantena de consultes. L’entitat ha assumit la defensa de 14 casos als jutjats.

L’associació va denunciar ahir en un informe diverses de les mancances detectades en el sistema judicial i policial per lluitar contra els casos de possibles males praxis que es produeixen dins dels cossos de seguretat o per part de funcionaris públics. En el cas de la Policia Nacional, Irídia considera que no té prou “mecanismes per assegurar la independència de les investigacions” internes. Dins dels Mossos d’Esquadra, troben a faltar la implicació del cos en investigacions que afecten els seus agents. També recriminen que no es doni prou informació als detinguts sobre el motiu pel qual els arresten. A la Guàrdia Urbana de Barcelona li reclamen “perfeccionar” els mecanismes introduïts últimament al cos per lluitar contra aquestes males praxis.

En el cas del sistema judicial, l’entitat considera que la fiscalia hauria de tenir una actitud més “proactiva” en la investigació d’aquests casos i critica que els jutges “no actuen amb prou celeritat” per reclamar que es conservin proves com ara les imatges de càmeres de seguretat. En canvi, reconeixen la “bona predisposició” de la direcció general de Serveis Penitenciaris davant les investigacions d’entitats de defensa dels drets humans, tot i que consideren que encara queda molt per fer, perquè també han detectat casos de males praxis dins de les presons catalanes.

Els advocats de l’entitat han tramitat set presumptes casos de maltractaments físics i psíquics a presos que també estaven en règim d’aïllament. La lletrada Montserrat Fernández va explicar que la majoria dels “maltractaments no es denuncien per por, perquè han de denunciar qui els custodia i perquè temen que aquests també els denunciïn a ells i els allarguin les condemnes”. Dels set casos tramitats, només se n’han denunciat tres.

Més canals de denúncia

L’advocat Andrés García Berrio va reclamar “més canals” per denunciar i abordar els casos de violència institucional, perquè “la gent que es trobi en aquestes situacions tingui un lloc on anar”. Els advocats també representen, entre d’altres, una dona que hauria patit una agressió d’un agent de seguretat privada a l’andana de Renfe a la plaça Catalunya mentre gravava amb el mòbil una actuació contra el top manta.

El vigilant continua investigat, igual com un agent de paisà que hauria propinat una puntada de peu a un altre venedor ambulant sense motiu, segons defensen els lletrats. Un altre dels casos és el de dos agents dels Mossos investigats per haver donat una bufetada, suposadament, a dos menors durant una identificació policial a Mollet del Vallès.