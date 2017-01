El col·lector de Badalona que es va fer malbé durant el temporal marítim ja funciona

El col·lector de Badalona que es va fer malbé amb el temporal marítim de la setmana passada ja funciona. Les ones van aixecar roques de més de 50 quilos que van provocar esquerdes al col·lector que transporta les aigües residuals de Badalona, Tiana i Montgat cap a la depuradora de Sant Adrià de Besòs.

Segons ha informat Aigües de Barcelona en un comunicat, el ' bypass' que es va començar a instal·lar just després que es fes malbé el col·lector ja funciona "a ple rendiment i aconsegueix aturar l'abocament d'aigua al mar". Es tracta de dues canonades d'1,2 metres de diàmetre i 450 metres de longitud cada una que s'han instal·lat com a punt alternatiu de connexió per substituir el tram del col·lector afectat.

Durant la reparació s'han utilitzat drons que han permès obtenir imatges per "determinar l'impacte real del trencament". Aquest tipus d'aparells poden arribar a llocs "de difícil accés" o que requereixen "estrictes mesures de seguretat".