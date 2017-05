Les colles emergents obtenen el poder

Mentre les formacions punteres del moment roden les seves estructures amb paciència per arribar al punt culminant de la temporada en el millor estat de forma possible, algunes de les agrupacions situades entre la gamma alta de vuit i la bàsica de nou empenyen amb força per fer-se un lloc al capdavant.

L’exigència dels calendaris de les grans formacions acostuma a marcar el ritme de la temporada, però si un esdeveniment fa que les colles puguin canviar el seu rumb és el Concurs de Castells. Els aficionats a les torres humanes saben que els anys parells, quan se celebra el certamen casteller, la temporada embogeix. Si afegim a l’equació la dinàmica de creixement espectacular dels últims anys, és normal que arribem a un punt d’inflexió com el que viu el curs 2017.

Plantats al final del mes de maig, entre els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa sumen nou construccions de nou pisos descarregades. La temporada passada, a aquest punt de l’any, ja s’havien estrenat cinc formacions en aquest nivell i una sisena havia provat sense èxit el tres de nou folrat. Entre totes sumaven 14 castells de nou pisos descarregats i un quinzè carregat. El panorama és semblant si posem el focus d’atenció en les construccions de la gamma alta de vuit. Si bé enguany ja s’han vist 43 aletes de castells de vuit pisos superiors als bàsics, l’any passat en sumàvem 58.

La tensió recau ara sobre les espatlles de colles com els Xiquets de Reus, que doblen el nombre de construccions de vuit pisos respecte a la campanya 2016, ja que han passat de cinc el curs anterior a 10 des de principi d’any; o dels Castellers de Sant Cugat, que sumen ja tants dos de vuit folrats com els que van descarregar en tota la temporada passada.

Les dues colles han segellat aquest cap de setmana amb resultats prolífics. Els Xiquets van completar dissabte a la plaça Evarist Fàbregas el primer pilar de set amb folre de la temporada, tot just el tercer del seu historial i, amb molta diferència, el més matiner. Els nervis els van fer desmuntar el segon dos de vuit folrat de l’any, que en un segon intent van aconseguir coronar. Els van acompanyar la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona. Els vallencs van descarregar un dels dos castells de nou pisos del cap de setmana, el primer de la diada del Pallol, mentre que la Colla Jove Xiquets de Tarragona va optar per aixecar el peu de l’accelerador després de fer llenya durant dues setmanes consecutives amb el quatre de vuit amb agulla.

Dissabte a Barcelona i diumenge a Granollers, els Castellers de Sant Cugat han sumat en un sol cap de setmana la meitat dels castells de vuit pisos que l’any passat havien completat fins a finals de maig. Van aprofitar la diada de FirEntitats de Sants, en la qual els Castellers de Vilafranca es van apuntar el tres de nou amb folre, per descarregar el tercer dos de vuit del seu compte particular, i van arrodonir també la segona tripleta de vuit. Diumenge, a la diada de l’Ascensió, van sumar dos nous castells de vuit pisos i van descarregar un lleuger cinc de set, que ja mira de cara al futur més proper.

A aquestes dues colles cal afegir-hi noms com els Marrecs de Salt o els Moixiganguers d’Igualada. Les dues formacions han descarregat ja el dos de vuit amb folre i sumen en total una dotzena de castells de vuit. La formació gironina és la que més destaca de les dues respecte als resultats assolits la temporada passada, si bé els Moixiganguers comencen a dominar l’estructura del tres de vuit i això els obre el ventall de cara al tram final del curs, quan podrien provar per primer cop l’assalt als nou pisos.