La importància de les colònies d'estiu: espais de llibertat, joc i respecte

"Hi ha casos de nens de 8 i 9 anys que no han anat mai a la platja o a la muntanya, i a les colònies hi troben l'espai de llibertat, joc i respecte cap als altres". Així ho ha expressat la directora de les colònies socials, Maria València, que també ha explicat que anar de colònies comporta uns "grans beneficis per als infants", perquè els permet "desconnectar i trencar amb els rols socials i familiars assignats". "És fonamental que els infants se sentin importants i protagonistes", ha conclòs València. Per això, la Fundació Pere Tarrés preveu becar aquest estiu 4.500 nens en situació de vulnerabilitat gràcies a una inversió d'1,2 milions d'euros. Aquestes xifres suposen un augment del 12% respecte de l'any passat, segons ha informat en una roda de premsa aquest dimecres el director de la Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés, Rafael Ruiz de Gauna.

La Fundació ha presentat aquest dimecres la campanya d'estiu 2017 amb el lema 'Dona la volta a l'estiu' amb un objectiu: que cap nen en risc d'exclusió social es quedi sense colònies. El secretari tècnic de la Xarxa, Albert Riu, ha explicat que "la campanya pretén evitar que l'accés a l'educació en el lleure sigui un factor més d'exclusió social". Així, dels 4.500 nens becats, n'hi ha 3.000 que participen en activitats d'esplai, 250 fan activitats, colònies i casals propis de la Fundació i 1.250 aniran de colònies específiques per a nens en situació vulnerable.

La Fundació Pere Tarrés estima que "l'educació en el lleure és capital en la vida de les persones", en tant que ajuda a pal·liar els efectes de les desigualtats socioeconòmiques dels infants en risc d'exclusió social. "És una educació complementària a l'escolar que genera igualtat d'oportunitats socials i educatives", ha explicat Ruiz de Gauna.





De becada a monitora

Badia Boukta va ser una de les nenes becades a les colònies socials, i actualment és monitora voluntària. Al llarg de la seva experiència en aquestes activitats explica que va aprendre a relacionar-se amb els altres i créixer, a més de descobrir la seva vocació d'educadora.

L'any 2016, més de 26.000 infants van participar en alguna de les activitats d'estiu de la Fundació a través de 182 centres d'esplai i altres projectes socioeducatius. D'aquests 26.000, 4.036 ho van fer becats a través dels projectes solidaris de l'entitat. Del total dels ingressos de l'entitat, un 49% prové de les administracions públiques, un 43% d'entitats privades i convenis i un 8% dels donatius particulars i les activitats que realitza l'organització per recaptar fons.



La Fundació preveu promoure activitats al llarg de tot l’any i impulsarà 182 centres d’esplai durant el cap de setmana, 23 centres educatius diaris amb reforç per als infants amb vulnerabilitat i altres projectes socioeducatius per a la infància en general basats en la robòtica, en les tecnologies de la informació o en sortides en bicicleta.