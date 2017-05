Una comissió de la societat civil reforça la candidatura de Barcelona a l'Agència Europea del Medicament

La candidatura de Barcelona per acollir l’ Agència Europea del Medicament (European Medicines Agency, EMA) compta des d’aquest divendres amb una comissió representativa de la societat civil. Se suma a l’impuls de les administracions per aconseguir que la capital catalana sigui finalment l’escollida per ser seu d’aquest organisme d'avaluació científica, supervisió i control de la seguretat dels medicaments a la Unió Europea. Els membres que integraran aquest nou reforç s’han presentat en la tercera reunió de la comissió de seguiment de la candidatura mantinguda aquesta tarda al departament de Salut.

Entre els membres de la comissió representativa de la societat civil hi ha Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona; Bonaventura Clotet, cap de la Unitat de VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i director de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa; Jordi Ramentol, conseller delegat de Ferrer i vicepresident de la junta directiva de Farmaindustria; Gonzalo Rodés, president de Barcelona Global; Jaume Sellarès, vicepresident del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona; Núria Cuxart, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, i Regina Revilla, membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Els impulsors de la candidatura de Barcelona destaquen que ubicar-hi l’Agència Europea del Medicament suposaria un “clar reforç per al desenvolupament econòmic i social de la ciutat, de Catalunya i de l’Estat. Al voltant de l’Agència hi ha un ecosistema de més de 1.600 empreses que també es poden moure, per acompanyar l’Agència, a la ciutat que l’aculli. Es tracta d’un organisme europeu que rep més de 40.000 visites l’any.

A més, afegeixen que la seva ubicació a la Torre Agbar és ”una oportunitat” per al desenvolupament del districte tecnològic 22@ i la diversificació de l’economia, amb un projecte vinculat a la innovació, la recerca i el coneixement.