La candidatura de Barcelona per la seu de l'EMA tindrà una vuitantena d'ambaixadors

La candidatura de Barcelona per ser seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA per les sigles en anglès) comptarà amb una vuitantena d'ambaixadors entre professionals vinculats al sector de la salut, experts, membres del sector empresarial i mitjans de comunicació. El comitè de suport que els agrupa s'ha reunit aquest dilluns per primer cop. La reunió, a porta tancada, ha estat presidida pel conseller de Salut de la Generalitat, Toni Comín; per la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, i per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que han destacat la coordinació de les tres administracions per tirar endavant la candidatura de l'EMA.

Entre les personalitats d'aquest comitè hi ha els exconsellers Antoni Castells, Andreu Mas-Colell i Ernest Maragall, l'exdiputat Josep Antoni Duran i Lleida; el director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), Jordi Camí; l'investigador del Memorial Sloan Kettering Cancer Center Josep Baselga; els rectors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Pompeu Fabra (UPF) Margarita Arboix i Jaume Casals; el president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà; i el president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós.

A més, hi formaran part l'oncòleg Josep Maria Tabernero; el director del diari El Mundo a Catalunya, Àlex Salmon; el director de La Vanguardia, Màrius Carol; el director executiu d'ONU-Habitat, Joan Clos; el president del Gremi d'Hotelers de Barcelona, Jordi Clos; la directora d'Esade, Eugenia Bieto; així com sindicalistes de CCOO, UGT, USOC, SATSE i Metges de Catalunya.

Comin ha afirmat que la societat civil aportarà "una gran potència" a la candidatura per arribar al final "amb totes les possibilitats". Ha afegit que l'EMA necessita al seu costat un bon sistema de salut i de recerca i que "el sistema nacional de Catalunya i de l'estat espanyol compleixen de llarg aquest requisit". I ha reblat: "Barcelona és imbatible des del punt de vista tècnic".

De la seva banda, Montserrat ha destacat que les administracions estan posant "tota la carn a la graella" perquè la seu de l'EMA aterri a Barcelona. També ha destacat el paper del comitè de suport en la singladura i ha demanat als seus membres que siguin els "portaveus" de les "fortaleses" de la candidatura de Barcelona.

Finalment, Colau ha remarcat "l'aposta de la ciutat" per l'EMA per "reforçar" àmbits "on som referents" com són la investigació i el sector sanitari. També ha afirmat que per a l'equip de govern barceloní l'agència és "clau" i que es vincula a un model de ciutat a llarg termini .

Les tres administracions han coincidit que volen convertir Barcelona en la capital del medicament d'Europa i han destacat el paper fonamental de l'EMA com a garant de la seguretat dels pacients de la Unió Europea.