El comitè d'empresa de l'Hospital del Mar reclama que es dobli el personal de les noves urgències

El comitè d'empresa de l' Hospital del Mar de Barcelona ha reclamat aquest dimecres que són necessaris entre 60 i 65 treballadors per atendre adequadament els usuaris que acudeixen al nou edifici d'urgències d'aquest centre, el doble dels que actualment presten aquest servei.

En roda de premsa, el president del comitè d'empresa, Manolo Royo, ha explicat que actualment treballen en el servei d'urgències 30 professionals, la qual cosa no evita la saturació de pacients, encara que ha reconegut que "ara estan més còmodes i tenen més intimitat" després de la posada en marxa del nou edifici d'urgències. El nou servei, ubicat a l'anomenat Edifici B, té 2.700 m2 més que les anteriors urgències, amb 4.000 m2 en total.

Segons Royo, el col·lapse es produeix no només a l'hora d'atendre els pacients per la falta de personal, sinó també quan ja se n'ha decidit l'ingrés en planta i l'hospital no té prou llits per allotjar-los. Les dades facilitades pels representants sindicals indiquen que l'Hospital del Mar compta amb un 25% menys de metges i infermeres dels que caldrien i amb un 50% menys d'auxiliars sanitaris, administratius i portalliteres, si es tenen en compte els números del ministeri de Sanitat.

Per la seva banda, Josep Maria Puig, de Metges de Catalunya, ha considerat avui que, de mitjana, els malalts que han d'ingressar a l' Hospital del Mar estan unes 48 hores en una llitera esperant llit, encara que alguns s'hi estan fins i tot 3 o 4 dies. "El drenatge d'urgències a planta d'hospital continua taponat", ha opinat, després d'afegir que s'ha arribat a aquesta situació "per la política sanitària" de tancar llits de centres públics desenvolupada els últims anys pel Govern.

El president del comitè d'empresa ha demanat a la Generalitat i a l'Ajuntament, que componen el Consorci de Salut de Barcelona al 60% i el 40%, respectivament, que apostin per finalitzar les obres previstes a l'Hospital del Mar, que suposarien un augment de 160 llits més.

La posada en marxa de la primera fase del nou edifici d'urgències la setmana passada, sense un acte oficial concret, ha suposat la fi d'unes obres que es van paralitzar fa 6 anys i que es van reprendre el juliol del 2014 després que un grup de directors de serveis mèdics de l'hospital demanessin la implicació de l'ajuntament de la ciutat en el finançament del nou edifici.

El consistori ha aportat 34 milions d'euros per finalitzar les obres de les noves urgències d'aquest centre, creat el 1914 per fer front a una epidèmia de febre tifoide que assolava la ciutat de Barcelona.