La comunitat musulmana es manifesta per condemnar els atemptats

La comunitat musulmana de Catalunya s'ha manifestat aquesta tarda a Barcelona, acompanyada per més de 148 entitats i al voltant de 2.500 assistents, segons estimacions de la Guàrdia Urbana, per condemnar "la barbàrie i la desraó" dels terroristes que van atemptar a Barcelona i Cambrils dijous passat.

La portaveu de la Fundació Ibn Battuta, Míriam Hatibi, ha llegit a la plaça Catalunya un manifest (que s'ha reproduït també en castellà i àrab), i ha assegurat que "tenim un veritable problema que no hem d'amagar" quan "un jove que ha nascut o ha arribat des de petit a Catalunya es rebel·la contra el seu país".

En aquest sentit, la comunitat musulmana ha cridat lemes com "Islam és pau", "Som musulmans, no criminals" i "Tots som Barcelona" durant tot el recorregut. Al manifest, els organitzadors també han demanat a les autoritats: "Parlem clarament de com afrontar el futur" per incloure aquests joves i que "sentin que Catalunya és la seva terra, de manera que siguin capaços de rebutjar qualsevol missatge radical o extremista".

"Els musulmans que vivim a Catalunya només podem donar les gràcies a Catalunya pel vostre suport, gràcies per venir avui, per voler acompanyar-nos en aquest moment tan important", ha expressat Chaib a l'escenari preparat a la plaça de Catalunya i des d'on ha partit la manifestació, que ha recorregut el tram de la Rambla on es va produir l'atropellament massiu.

En acabar el recorregut, els organitzadors s'han dirigit fins a la plaça Sant Jaume, on han estat rebuts pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont.