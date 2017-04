Anar a un concert del grup del Bataclan: l'error que va delatar un dels detinguts per jihadisme

Si estàs relacionat d'alguna manera amb els implicats en un atemptat jihadista que ha sacsejat el cor d'Europa i vas al concert d'un grup de rock que va ser víctima d'un altre atac terrorista en una altra capital europea, tens molts números de ser detectat. I t'investigaran i lligaran caps. Almenys, si hi ha els Mossos d'Esquadra treballant-hi. Això és el que els va passar a un dels membres del grup detingut ahir per la policia catalana.

El 10 de setembre del 2016, aquest homes va ser a l'actuació que els Eagles of Death Metal van fer a la sala Apolo de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra hi eren, fent-hi un control rutinari... o no tan rutinari: aquell concert es considerava d'alt risc precisament perquè formava part de la gira del retorn èpic als escenaris del grup que actuava a la sala Bataclan de París el dia que hi va haver una matança terrorista en aquell local, el 13 de novembre del 2015.

La policia va identificar diverses persones, però un dels noms va coincidir després amb altres dades que tenien els investigadors de l'àrea d'informació del cos. Aquest home anava amb un altre jove, que també va ser identificat, però no ha resultat implicat en el cas, almenys de moment.

El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ho ha explicat aquest matí en una entrevista que li ha fet Antoni Bassas al plató televisiu de l'ARA i que podreu llegir íntegra diumenge que ve. La dada havia estat avançada per 'La Vanguardia' i Trapero l'ha confirmat i l'ha desenvolupat.

Segons el cap de la policia de la Generalitat, aquesta identificació de l'Apolo va ser una de les claus per a l'arrencada de la investigació, tot i que "no va ser l'única". "No sé què va anar a fer al concert, probablement a controlar o esbrinar quin dispositiu hi pot haver en un esdeveniment de risc. No tenim cap indici que ens faci pensar que volia atemptar-hi", ha puntualitzat.