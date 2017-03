La conciliació condicionarà el relleu generacional dels metges

El 60% dels metges de 30 a 49 anys amb fills menors tenen dificultats per conciliar vida familiar i laboral, segons un estudi del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB). I el problema anirà a més. D'aquí quinze anys es preveu que es jubilin fins a un terç dels metges actualment en actiu i això suposarà l'entrada al sistema de molts professionals joves, sobretot dones, ja que a les facultats són gairebé el 70% de l'alumnat. Joves amb edat de començar els seus projectes de vida personal i familiar i amb necessitats de conciliar. "Els homes també demanen conciliar. No són només aspectes de gènere si no de generació. Hi ha menys predisposició a sacrificar la vida personal per la feina", constata Jaume Padrós, president del COMB.

És per això que el col·legi considera prioritari donar resposta a les necessitats de conciliació dels seus professionals i ha elaborat un document on proposa 23 mesures que van des de promoure el treball per objectius i potenciar el teletreball fins a permetre que els centres s'autogestionin per adaptar els horaris a les especificitats dels seus professionals o mantenir el poder adquisitiu de les embarassades que no poden fer guàrdies. El COMB enviarà el document a patronals, a l'administració i a entitats proveïdores de serveis de salut.

Tant homes com dones expressen dificultats per conciliar, sobretot en la franja entre els 30 i els 34 anys, però són elles les que més en pateixen les conseqüències i a qui més penalitza. Les dones són les que més s'acullen a les reduccions de jornada o excedències (un 40% de dones davant un 9% d'homes) i no només cobren menys si no que també condiciona la seva trajectòria professional. Per exemple, només un 24% dels consultors sèniors (la categoria més alta) de l'Hospital Clínic són dones i només un 14% dels caps de servei dels hospitals de l'ICS, són dones.

Per al COMB, aquesta situació és preocupant ja que la medicina està feminitzada. Les dones ja són més de la meitat dels professionals metges i la proporció és major entre els menors de 45 anys, on hi ha dues dones en exercici per cada home. I a les facultats de medicina, gairebé tres quartes parts dels estudiants són dones. "D'aquí quinze anys es jubilarà un terç dels metges en actiu i el perfil professional que s'hi incorporarà serà molt diferent. Seran dones molt més joves i tindran més necessitats de conciliar", alerta Padrós.

A tot això, s'hi ha de sumar la precarització laboral dels joves professionals -sous baixos, contractes temporals- que és un obstacle perquè puguin tirar endavant els seus projectes vitals. Davant d'això, Padrós alerta que si no es milloren les condicions laborals, que passen també per una millor conciliació, el relleu generacional es pot veure condicionat. "He tingut dos residents que han deixat la professió perquè donen prioritat a tenir vida personal", explica Iolanda Jordan, adjunta a l'UCI de Sant Joan de Déu i membre de l'equip redactor del document de mesures de conciliació dels metges. Un cas que segurament és excepcional però que reflecteix les prioritats de les noves generacions.

La conciliació no és només tenir cura de fills i pares. Fins el 65% dels metges reconeix dificultats per fer activitats d'oci, esportives o culturals, el 53% per compaginar la feina amb activitats socials i el 32%, per, simplement, tenir una relació de parella. El COMB també sosté que la millora de la conciliació i de les condicions laborals es tradueix també en una millora en l'atenció als pacients ja que els professionals pateixen un "esgotament físic i psíquic" en feines de "gran responsabilitat" i s'ha de garantir que el metge estigui "tranquil i feliç", ha assegurat Elvira Bisbe, autora del document del COMB. "La conciliació no és una càrrega, és un prestigi tenir una societat conciliada", ha assegurat Jordan.

"No es pot estirar més la corda"

Padrós també ha alertat que els professionals sanitaris han arribat a un punt en què ja no se'ls pot demanar més. El president del Col·legi de Metges de Barcelona considera que no es pot exigir l'excel·lència del sistema sanitari si "es maltracta" els seus professionals, sobretot joves i ben formats, amb sous baixos i contractes temporals i precaris. "És una hipocresia social i política. Sembla que la vocació i el compromís professional hagi de ser infinit", ha alertat. Segons Padrós, "no es pot estirar més la corda" i continuar "esprement" aquests joves professionals a qui considera que se'ls està tractant de forma "indignant".