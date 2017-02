El conductor d’un cotxe mor després d’un xoc frontal contra un camió a l’N-II a Quart

Un conductor de cotxe ha mort després d'un xoc frontal contra un camió aquest matí a Quart (Gironès). Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident, que s'ha produït aquest matí a dos quarts d'onze al quilòmetre 174 de la N-II, l'ha provocat la col·lisió frontal d'un camió contra un cotxe on viatjava un home sol. El conductor del turisme, amb ferides greus, ha sigut traslladat a l' Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort. Als llocs dels fets s'hi ha traslladat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions de Bombers i una ambulància del SEM. La via ha estat tallada en els dos sentits durant més de dues hores, fins a un quart de dues del migdia, i s'han hagut de fer desviacions cap a la C-250 i la C-65.

La circulació de camions per la N-II en diferents trams ha creat debat entre els transportistes gironins i els locals que atribueixen la mortalitat de la via al pas de camions. La via conforma un eix important de circulació de turismes i camions entre França i Espanya amb una densitat altíssima de circulació diària. A l'abril del 2013 es va prohibir la circulació de camions d'alt tonatge per la N-II i es van obligar a passar per l'AP-7, fent que la mortalitat del tram gironí caigués un 85%. Gairebé dos anys després, al 2015, es va reobrir el pas de camions per la carretera en alguns trams.

La via al seu pas per les comarques gironines suporta un trànsit de 20.000 vehicles al dia tot i que hi hagi trams sense desdoblar. En aquests trams la sinistralitat és alta i hi ha hagut més d'un cas de xocs amb camions. La mortalitat de la carretera va dur a que fos qualificada per l'abans alcalde de Figueres Santi Vila, de "corredor de la mort" després d'un accident en que cinc persones van perdre la vida. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va dir que la N-II era "el paradigma de la desinversió de l'Estat a Catalunya" mentre l'exministra de Foment Ana Pastor afirmava que el ministeri "compleix" en el desenvolupament i inversió de les obres. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont també va fer declaracions sobre la N-II dient que "aquesta carretera internacional, d'alta densitat, és maleïda".