El jutge retira el passaport al conductor que va causar l'accident en què van morir dos joves a la N-340

El jutjat d'instrucció d’Amposta ha deixat en llibertat provisional el conductor de la furgoneta que aquest dijous va envair el sentit contrari a la N-340 i va xocar contra una motocicleta. Els dos ocupants, dos joves de 18 i 15 anys, van morir. El conductor de la furgoneta va ser detingut. El jutge li ha retirat el passaport i li prohibeix sortir del país. També li ha suspès el carnet de conduir. L'investiguen per dos delictes d’homicidi per imprudència i un delicte contra la seguretat viària per conducció sota els efectes de les drogues després de donar positiu per cocaïna.

Veïns, amics, companys de classe i d'equip, s'han concentrat aquest migdia a Amposta i Masdenverge (Montsià) per recordar i homenatjar les dues joves víctimes mortals de l'accident de trànsit. A les portes de l'Institut de Tecnificació Esportiva d'Amposta, on estudiaven els dos joves, s'ha fet un minut de silenci amb centenars d'assistents. Emma era jugadora del Club Handbol Amposta. Manel era el porter del Club de Futbol Masdenverge, a més de músic de la banda del poble. La plaça de l'església d'aquest municipi, on fa anys que hi vivia tot i ser originari de Sant Carles de la Ràpita, també s'ha quedat petita durant el minut de silenci.