Els conductors reincidents en alcohol i drogues perdran el carnet i seran avaluats per si hi són addictes

Els conductors reincidents en sancions d'alcohol i drogues –que hagin comès dues o més infraccions d'aquest tipus en menys de dos anys– perdran el carnet de conduir i seran derivats a les autoritats sanitàries perquè avaluïn si tenen un problema d'abús o dependència d'aquestes substàncies.

Aquesta és una de les mesures que el ministeri de l'Interior, a través de la Direcció General de Trànsit (DGT), reforçarà i aplicarà de forma prioritària i contundent per evitar els accidents mortals causats per conductors que s'havien posat al volant després de consumir alcohol o drogues. El cap de setmana passat, una dona que anava beguda va atropellar sis ciclistes a Riudoms, mentre que fa dues setmanes, una altra dona sota els efectes de l'alcohol i les drogues va envestir un grup de ciclistes a València. En van morir tres.

Segons ha explicat el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, si s'estima que aquests reincidents poden tenir un problema d'abús o addicció a aquestes substàncies, han de ser tractats i avaluats per l'autoritat sanitària, tal com preveu el reglament general de conductors, que en aquest aspecte s'ha aplicat en molt poques ocasions. Zoido ha presidit aquest dimarts el comitè de seguretat viària.

A més, s'obriran procediments sancionadors per infracció a la normativa de trànsit si després d'un accident el jutge arxiva les actuacions per la via penal. Si hi ha possibilitat de continuar amb la via sancionadora administrativa, es farà perquè el conductor infractor no quedi impune.