Un home de 72 anys condueix onze quilòmetres contra direcció per l'autopista C-32

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Castelldefels van interceptar la nit de dimecres un home de 72 anys que havia conduït una furgoneta onze quilòmetres contra direcció per l'autopista C-32, des de Sitges fins a Castelldefels. El conductor, segons han comunicat avui els Mossos, va ignorar els avisos dels altres vehicles, que li feien llums i feien sonar el clàxon quan se'l trobaven de cara, i no es va aturar fins que no l'hi va obligar la policia.

Poc després de la mitjanit de dimecres el conductor va arribar al peatge de Vallcarca, a Sitges, i va intentar una maniobra per canviar el sentit de la marxa al vial de manteniment. Com que no se'n va sortir, va decidir circular en contra direcció per la C-32, anant cap a Castelldefels. Segons els Mossos el que va fer suposava un "greu risc d'accident per a ell i la resta d'usuaris de l'autopista, més encara tenint en compte que era de nit".

Durant el trajecte no va fer cap cas dels altres conductors que l'avisaven i el centre de control d'Autopistas, que va detectar a través de les càmeres de seguretat de la via que alguns conductors havien d'esquivar bruscament la furgoneta- va avisar el 112. Quatre conductors més també van trucar a Emergències per avisar fins que la policia el va interceptar i va immobilitzar la furgoneta. Com que el conductor és holandès i no té residència legal a Espanya, ha quedat empresonat de manera provisional, se li imputa un delicte de conducció temerària.