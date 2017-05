El consum esporàdic de tabac entre adolescents és manté en nivells dels anys 90

El consum de tabac entre els escolars continua sent un dels principals cavalls de batalla de la secretaria de salut pública del Govern de la Generalitat de Catalunya. Joan Guix, el màxim responsable d'aquest organisme, ha fet públiques avui les últimes dades de consum a Catalunya en el marc de l'anunci dels actes de la setmana sense fum, que tindrà lloc del 25 al 31 de maig i que té com un dels principals eixos d'actuació prevenir l'inici del tabaquisme en la població adolescent i jove.

L'informe estadístic, que dedica un capítol al consum dels adolescents, posa de manifest que mentre el percentatge de nois i noies d'entre 14 a 18 anys que fumen diàriament va baixar del 23 al 11% entre 2004 i 2014, la xifra relativa al consum realitzat durant l'últim mes es manté estacionari des de fa més de dues dècades. Així mentre la xifra dels que havien fumat els últims 30 dies era de 31% l'any 1994, aquesta dada era del 30,8% el 2014.

"En aquesta edat el tabac és molt accessible i el consum té molt a veure amb l'experimentació, una associació que hauríem d'aconseguir trencar", ha assegurat Carmen Cabezas, subdirectora general de promoció de la salut de la Generalitat de Catalunya. El problema a aquestes edats és, d'acord amb Cabezas, que els adolescents fumadors "tenen la fantasia de control, pensen que no estan enganxats i no són conscients de les conseqüències que això té per la seva salut".

De fet, Alba Brugués, presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), ha afirmat que el 78% de les persones que comencen a fumar ho fan entre els 10 i els 19 anys.

Per a combatre aquesta realitat, l'Agència de Salut Pública compta amb programes com ara 'Classe sense fum' que premia aquelles aules on s'aconsegueix que cap alumne fumi o comenci a fumar. Un total de 3.970 estudiants de 143 aules hi han participat aquest curs.

Xifres generals de consum

Amb tot, i d'acord amb la mateixa estadística, les xifres totals de consum continuen manifestant una disminució del tabaquisme a Catalunya, des del 33,7% de 1990 al 24,7% de catalans que fumaven el 2016, és a dir, 1,4 milions de persones. En total unes 70.000 deixen de fumar cada any. Malgrat que la mortalitat relacionada amb el consum de tabac va començar a reduir-se el 2013, actualment incideix en una de cada sis morts a Catalunya.

Una altra dada positiva és la disminució de la venda de tabac en paquets i kilograms en els últims anys. Una tendència que es compleix en termes globals però que assenyala un increment de la venda de tabac de pipa, és a dir, sense filtre, i una reducció del tabac empaquetat i de cargolar.

Els homes, un 30% dels quals consumeix tabac, continuen fumant més que les dones que superen per poc el llindar del 20%. Tot i així, la taxa d'abandonament dels homes és quasi 5 punts superior a l a d'elles.

També les classes baixes i mitjanes i aquells que no tenen estudis o han cursat primària i secundària segueixen concentrant el major nombre de fumadors respecte de les classes altes i els titulats universitaris. Així, pel que fa al nivell educatiu, per exemple, mentre que el 16% d'aquells que no han estudiat o només han cursat primària i el 22% dels que han obtingut estudis secundaris fumen, només el 13,8% dels que compten amb estudis universitaris consumeixen tabac.

Compliment de la llei del tabac

Cabezas ha assegurat que "el compliment de la llei del tabac continua sent bo". De fet, les denúncies han disminuït de les 276 interposades el 2006, el primer any de vigència de la llei contra el tabac, a 184 l'any passat. Els expedients amb sanció, en canvi, han augmentat passant de 21 el 2006 a 112 el 2016. D'acord amb un estudi d'àmbit espanyol presentat per Joan Lozano, coordinador del grup d'atenció primària d'abordatge al tabaquisme, quasi la meitat dels no fumadors creu que la normativa que prohibeix fumar en les terrasses tancades de bars i restaurants no es compleix.

"No tenim xifres desglossades però creiem que la major part de les denúncies tenen a veure amb els incompliments en les terrasses o espais similars a les galeries", ha explicat la subdirectora general de promoció de la salut.