La contaminació a Barcelona s'estanca per sobre dels nivells permesos per la UE

Lluny de millorar, els nivells de contaminació a Barcelona s'estanquen per sobre dels límits que fixa la Unió Europea. Així ho ha revelat el balanç anual de la qualitat de l'aire a Catalunya del 2016, que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presentat aquest dijous. "Hi ha un problema, i és un problema actual, no de futur, i és crònic perquè fa anys que l'arrosseguem", ha explicat Rull, que ha avisat que té efectes nocius per a la salut de les persones.

Especial interactiu de l'ARA: L'aire que ens intoxica

Segons han recollit les 127 estacions de mesurament, situades en 82 municipis catalans, els nivells de diòxid de nitrogen s'està estabilitzant, però encara és superior al valor límit anual que fixa la UE a les zones de Barcelona i al Vallès i Baix Llobregat. Si el límit anual són 40 micrograms per metre cúbic, hi ha zones de Barcelona, com l'Eixample, Gràcia o Poblenou en què es dispara fins a 52, 49 i 42 respectivament. En la majoria de casos, són dades una mica inferiors a les de l'any anterior, però la petita diferència no s'explica per un canvi de comportament i millora de qualitat de l'aire sinó per la influència de la meteorologia, ja que l'estiu del 2015 va ser molt calorós -el tercer més intens des de 1780- i aquests gasos contaminants s'intensifiquen en períodes de més calor. No només a Barcelona s'han superat els límits permesos de diòxid de nitrogen: també a Mollet del Vallès, Sant Andreu de la Barca i Terrassa.

Pel que fa les partícules en suspensió (agrupen més d'una molècula i provenen de fonts naturals, com les pluges de fang, o també les activitats industrials), la tendència és a la baixa, encara que tampoc s'assoleixen els valors que recomana la UE. En aquest cas, no s'ha superat el límit anual en cap zona estudiada, però sí que s'ha vulnerat el límit diari diverses vegades a la Plana de Vic.

En relació a l' ozó troposfèric, un contaminant secundari que es genera a partir d'altres substàncies si hi ha radiació solar, afecta sobretot la Plana de Vic i les comarques de Girona. Ho demostra l'indicador VOPS (valor objectiu per a la protecció de la salut), que no permet superar més de 25 dies l'emissió de 120 micrograms per metre cúbic. En ciutats com Manlleu, Vic o Tona, es van superar 45, 38 i 50 dies, respectivament, aquest indicador. La dificultat d'aquest indicador és que depèn molt de la meterologia, perquè un estiu fred o ventós, com el 2014, permet complir més els objectius de qualitat de l'aire, mentre que un estiu calorós com el del 2015 provoca que se superin els nivells d'ozó troposfèric.

Algunes mesures per fer-hi front

Aquest panorama, pel qual el Govern s'ha mostrat preocupat, evidencia, segons la conselleria, que fan falta les mesures que ja va anunciar fa uns mesos, com la prohibició d'entrar a Barcelona als cotxes més contaminants. A més, Rull ha anunciat avui que abans del mes de juny, el Govern eliminarà alguns dels descomptes als peatges de la Generalitat que ara s'apliquen als vehicles dièsel. La conselleria ho farà per desincentivar la compra d'aquest tipus de vehicles, perquè són els que més òxids de nitrogen emeten. Si fins ara el sistema bonificava un 30% del peatge per aquells turismes de gasoil que emetien menys de 180 grams per quilòmetre, a partir del mes que ve s'eliminarà aquest descompte siguin quines siguin les seves emissions. Els descomptes sí que es mantindran al 30% si el vehicle és híbrid, al 30% en cas de recurrència i al 40% si hi ha alta ocupació.

A més, a partir del 2018 s'impulsarà un nou impost en funció del que contamini cada vehicle, amb el qual es preveu recaptar uns 110 milions d'euros cada any.