Reduir la pol·lució baixaria un 10% les morts dels pacients trasplantats de pulmó

Reduir la contaminació atmosfèrica per sota dels nivells màxims que recomana l'OMS faria baixar un 10% la mortalitat dels pacients trasplantats de pulmó, segons un estudi elaborat amb 5.700 pacients trasplantats de pulmó a 13 hospitals de 10 països europeus entre els anys 1987 i 2012. L'estudi, que publica la revista 'European Respiratory Journal', ha analitzat els nivells de les partícules en suspensió en l'aire i, entre d'altres indicadors, els quilòmetres de carreteres pròximes a la residència de cadascun dels pacients.

La investigació, liderada per la Universitat de Lovaina (Bèlgica) i amb participació del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), ha demostrat la relació de la contaminació de l'aire amb la mortalitat i l'aparició de disfunció crònica de l'empelt dels pacients trasplantats de pulmó. Segons el cap del servei de Pneumologia, coordinador mèdic de trasplantament pulmonar i investigador del VHIR, Antonio Román-Broto, els pacients trasplantats de pulmó són "extremadament vulnerables pel seu estat immunocompromès". En aquestes persones, el trasplantament va ser l'última opció de tractament, després d'haver patit patologies respiratòries com la fibrosi pulmonar, la fibrosi quística o l'emfisema pulmonar.

Román-Broto ha reconegut que, tot i ser una tècnica que s'aplica des dels anys 80, la supervivència al trasplantament de pulmó és una de les més baixes comparades amb la d'altres òrgans sòlids, i se situa al voltant dels 5 anys després de la intervenció, principalment perquè els afectats desenvolupen disfunció crònica de l'empelt, que és el rebuig de l'òrgan trasplantat.

Per determinar si la contaminació està associada a la mortalitat dels pacients trasplantats, els investigadors van decidir analitzar l'impacte de les partícules en suspensió de l'aire menors de 10 micres (PM10), que floten en l'aire i penetren als bronquis de les persones que les respiren, a la residència de cadascun dels pacients trasplantats. Per mesurar aquestes partícules van prendre els nivells de PM10 fixats en un estudi europeu realitzat l'any 2007.

Com a referència, l'OMS recomana que l' exposició anual mitjana a les partícules en suspensió no superi els 20 micrograms per metre cúbic (µg/m3) i un límit mig diari de 50 µg/m3, unes dades que estan per sota dels actuals nivells de contaminació de Barcelona. Segons dades de la Generalitat, en l'any 2015 la mitjana anual de partícules en suspensió a l'àrea metropolitana va ser de 27 µg/m3, i es va superar el límit de 50 µg/m3 fixat per l'OMS durant 20 dies a diferents punts de la ciutat.

Els investigadors del VHIR van aportar a l'estudi la informació clínica de prop de 450 pacients trasplantats de pulmó des del 1997 al 2011 a l' Hospital Vall d'Hebron, i les dades relacionades amb la contaminació de l'aire i el trànsit al voltant de la seva residència. "Pacient a pacient, comptem el nombre de vies principals i secundàries pròximes a la seva residència en ràdios des de 50 a 1.000 metres, així com la longitud d'aquestes, per determinar si l'exposició al trànsit era un factor que influïa en la mortalitat", ha detallat Román-Broto.

Una vegada analitzades les dades dels 5.700 pacients participants a l'estudi, els investigadors van observar diferències entre els que havien pres un tipus d'antibiòtics, anomenats macròlids, i els que no els van prendre. Així, van determinar l'associació entre la taxa de mortalitat i la contaminació en els pacients no tractats amb macròlids, que van ser un total de 3.556 pacients. Segons Román-Broto, els resultats demostren que "si reduïm els nivells de contaminació als nivells recomanats per l'OMS, podríem prevenir el 10% de la mortalitat en els pacients trasplantats de pulmó que no prenen macròlids". L'estudi revela també que dues terceres parts dels pacients analitzats vivien en zones urbanes amb força trànsit i valors superiors als 20 µg/m3 recomanats per l'OMS.