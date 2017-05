El nou pla de cooperació internacional del govern es recupera de les retallades

La cooperació ja no està en crisi o almenys així es desprèn del pla per a 2017 que Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, ha presentat avui al Parlament de Catalunya.

El nou pla de cooperació, el primer que elabora el departament amb pressupost propi ja que fins ara depenia de Presidència, compta amb més de 30 milions d'euros, un 65,5% més que el 2016 i una xifra molt similar a l'assolida el 2011, abans que els ajuts s'esfondressin per sota dels 15 milions. “Aquest augment pressupostari trenca així amb la dinàmica reduccionista de la cooperació catalana i reverteix les polítiques de retallades” ha explicat Romeva.

El Govern manté la convocatòria existent per a projectes. Però, amb el nou Pla de cooperació al desenvolupament 2017 s’incorporen noves convocatòries, com és el cas de la convocatòria d’actuacions d’emergència i la convocatòria per a programes de cooperació a llarg termini. En aquesta darrera convocatòria es destinen 11 milions d’euros a projectes plurianuals, d’una durada de fins a 30 mesos, que permeten una cooperació sostinguda en el temps, eficient i transformadora.

Aquests ajuts tindran com a focus prioritari la crisi migratòria i humanitària de la Mediterrània, però també l'enfortiment institucional del Marroc i la salut global i la igualtat de gènere a Moçambic. A Senegal, la partida es destinarà a la descentralització en l'àmbit de les polítiques de gènere i dels reptes vinculats a la migració, mentre que als països de l' Amèrica Central els recursos seran per la lluita contra la violència i a Colòmbia es concentraran en els programes que treballen pel procés de pau.

Aquests ajuts a llarg termini conviuran amb les convocatòries anuals per a projectes, actuacions d'emergència i les anomenades convocatòries obertes. Partides, totes elles, que han de servir per promoure no només la igualtat de gènere, una prioritat de les actuacions previstes a Moçambic i Senegal, sinó també la seguretat ciutadana.

Un altre dels objectius de la política pública de cooperació és acomplir amb les fites de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, promoure la visibilitat institucional de la cooperació catalana i ampliar els ajuts oficials més enllà dels països del sud a través, per exemple, de les accions previstes en relació a la crisi de refugiats.

El titular d’Afers Exteriors ha assegurat que amb el Pla “posem els fonaments d'una política pública de cooperació, de país i més integrada en l'acció exterior de Catalunya”.