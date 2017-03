El pare del copilot de Germanwings dubta que el seu fill provoqués la tragèdia

Justament dos anys després de la tragèdia de Germanwings, que va acabar amb la vida de 150 persones, el pare del copilot Andreas Lubitz ha convocat aquest matí una roda de premsa per explicar per què no creu en el suïcidi del seu fill com a causa de la caiguda de l’avió als Alps francesos.

Pràcticament coincidint amb l’hora en què al 2015 es va estavellar l’aeronau, i mentre uns 500 familiars de les víctimes estaven reunits a la catedral de Digne-les-Bains per recordar els seus difunts, Günter Lubitz ha comparegut davant dels periodistes a Berlín per defensar que “la imatge” del seu fill “com assassí de masses depressiu” és “falsa”. ¿No és llavors culpable? “Nosaltres busquem la veritat”, ha respost de forma estudiada el pare del copilot, mentre el periodista expert en aviació que va contractar per ajudar-lo en la investigació del cas, Tim van Beveren, ha replicat: “En les actes actuals no hi ha cap indici clar que remeti a la culpabilitat d’Andreas Lubitz”.

Això contradiu les conclusions que van apuntar tant les autoritats franceses com les alemanyes, segons les quals el vol 4U9525 de la filial de baix cost de Lufthansa, que s’havia enlairat de Barcelona el 24 de març de 2015 a les 10.10 hores amb destinació a Düsseldorf, es va estavellar als Alps per l’acció deliberada i suïcida del seu copilot.

Günter Lubitz s'ha defensat de la crítica d’haver ofès els familiars de les víctimes en convocar una roda de premsa precisament en l’aniversari de la tragèdia: “Tant se val quin dia s’hagués triat. Igualment hauríem rebut retrets”. El pare del copilot ha reclamat la màxima atenció en un detall: “El meu fill no patia depressió en el moment de la caiguda de l’avió. La que havia tingut entre 2008 i 2009 ja estava superada”. Això ho confirmen, ha aclarit, les visites als doctors al 2014 i 2015. Si prenia antidepressius era per un problema de vista del qual no havien trobat cap disfunció orgànica: “Cap doctor o terapeuta va confirmar pensaments suïcides del meu fill i tampoc hi ha cap indicis d’un comportament agressiu respecte als altres”.

L’advocat de Günter Lubitz, Andreas Behr, ha apuntat que confien en una represa del procés d’investigació: “L’objectiu de la roda de premsa és facilitar-los nous fets”, mentre que el periodista Van Beveren ha destacat que hi havia incongruències i moltes preguntes obertes, que deixaven dubtes sobre la feina de les fiscalies franceses i alemanyes. L’expert en aviació ha acusat les autoritats de precipitació i d’ ignorar indicis. Per exemple, les gravacions de la cabina registrades a la caixa negra van ser valorades “per enginyers” i no per especialistes en factors humans que poguessin analitzar el to de les veus.

Segons aquest entès en la matèria, a més, es pot concloure que fins al moment del xoc de l’avió Andreas Lubitz vivia, però és poc clar “si estava conscient”. Van Beveren s'ha referit a l’existència de turbulències i a presumptes problemes amb el tancament de la porta que eren anteriors al vol, però ha negat que tingués “un escenari alternatiu de l’accident”.

La fiscalia de Düsseldorf i el ministeri alemany de Transport han refusat de seguida les exposicions de Van Beveren i han dit que “no hi ha cap mena de motiu per dubtar ni de la forma ni dels resultats de les autoritats investigadores” que es van fer càrrec del cas.