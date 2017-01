El copilot, l'únic responsable de la tragèdia de Germanwings

La fiscalia alemanya considera que el copilot Andreas Lubitz és l'únic responsable de la tragèdia del vol de Germanwings que es va estavellar als Alps francesos el 24 de març de 2015, on van morir 150 persones. Els familiars de les víctimes apuntaven a la responsabilitat de la companyia aèria, per no detectar que Lubitz patia una depressió que ell mateix hauria amagat a l'empresa.

Un portaveu de la fiscalia de Düsseldorf, que investigava la tragèdia, ha explicat que el copilot patia un presumpte "episodi psicòtic depressiu" que hauria començat el desembre de 2014, quatre mesos abans, que hauria amagat a l'aerolínia. Segons la Fiscalia, les investigacions no han rebel·lat cap indici per responsabilitzar els metges, la companyia aèria o l'autoritat de l'aviació alemanya dels fets.

La investigació de la Fiscalia conclou que la mort dels 150 tripulants i passatgers del vol A320 de Germanwings va ser responsabilitat única de Lubitz que va estavellar intencionadament l'avió contra els Alps francesos.

Els advocats de les famílies de les víctimes consideraven que la companyia i els metges haurien d'haver fet un seguiment més exhaustiu del copilot, que va interrompre el seu entrenament temporalment per rebre tractament per l'episodi de depressió que havia patit. La tragèdia va portar les autoritats europees a proposar noves lleis pel control i l'observació dels pilots.

Per saber-ne més: La vida després de Germanwings