Un cotxe de F1 elèctric creat per estudiants

Una trentena d’estudiants d’enginyeria de la UPC s’han passat l’estiu tancats en un soterrani de la universitat. La recompensa ha sigut un cotxe elèctric de Fórmula 1, construït i dissenyat des de zero per ells mateixos, amb el qual han competit en tres circuits europeus contra altres grups d’estudiants d’arreu del món que, com ells, han invertit moltes hores de les vacances per desenvolupar el millor vehicle. L’experiència és el Formula Student, un projecte obert als estudiants d’enginyeria universitaris que habilita circuits perquè puguin competir amb el vehicle que han hagut de dissenyar durant el curs.

Aquest cap de setmana l’equip competirà a casa, al Circuit de Montmeló, on es faran les últimes proves d’un campionat que va començar el 23 d’agost i que compta amb 20 equips inscrits. Natalie Bolon, estudiant d’enginyeria en tecnologies industrials de 21 anys i líder de l’equip català, creu que a Montmeló tenen opcions de quedar entre els cinc primers perquè, de moment, totes les proves els han anat “molt, molt bé”. El cotxe elèctric de la UPC ja ha conquerit la novena posició al circuit d’Àustria a final de juliol, en què van participar 20 equips, i ha quedat en sisena posició a Alemanya en una cursa amb 35 equips a principis d’agost.

Per a l’equip de la UPC, l’estiu ha sigut intens i el garatge soterrani on treballaven s’ha convertit quasi en casa seva. Allà han perfilat els detalls del vehicle, que pot superar els 110 quilòmetres per hora i en té 24 d’autonomia, que és la distància que té el recorregut més llarg dels tres circuits en què han competit. “No arriba a una gran velocitat, però no és necessari perquè els circuits no permeten agafar més velocitat. Tampoc volíem més autonomia perquè ens hauria augmentat el pes del vehicle. Hem fet un cotxe a mida per a aquesta competició”, sosté Bolon. El cotxe l’han construït amb peces reaprofitades o cedides per espònsors.

Somnis professionals

És el segon any que Bolon participa en aquesta competició, que li ha descobert tot el món de l’automobilisme i el vehicle elèctric: “Porta molta feina, perquè s’ha de treballar a contrarellotge i sota pressió, però aquesta adrenalina a mi m’enganxa”, explica. “Entre tots hem fet un cotxe petit, que té bona agilitat en els revolts. El grup és imprescindible, fixa’t que no tenim un sol conductor i anem rotant segons les proves”, afegeix Javier Santolaia, de 24 anys, estudiant d’enginyeria industrial i també de l’equip.

Per a Marc València, de 23 anys i estudiant d’enginyeria industrial, el Formula Student va ser el detonant per escollir la carrera: “El dia que em van explicar que si triava enginyeria industrial aquí podria dissenyar i competir en Fórmula 1, m’hi vaig llançar de cap”, afirma. L’afició per la velocitat li ve de petit, perquè ha competit com a pilot de cotxe i moto a Catalunya. “Seria fantàstic poder treballar en Fórmula 1 en un futur o, si no, en el món de l’automoció”, pensa en veu altra.

Tots tres destaquen les relacions humanes que han creat a l’equip i l’aprenentatge de poder aplicar la teoria apresa a la universitat. Crear el vehicle els ha portat un any de feina, però tots coincideixen en el fet que ha valgut la pena. “El cotxe és el nostre esforç i veure’l córrer és una gran satisfacció”, diu València.