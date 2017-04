L'últim crim a Barcelona va ser un assassinat masclista

Els investigadors han arribat a la conclusió provisional que la dona trobada morta dissabte en un pis del carrer Hospital del barri del Raval de Barcelona va morir a mans de la seva parella. El jutjat de violència masclista número 2 de la capital catalana ha decretat presó provisional per a l'home, de 38 anys. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no consten denúncies prèvies per maltractament entre la parella.

El jutge responsabilitza l'arrestat d'un delicte d'homicidi. Segons els Mossos d'Esquadra, va ser el mateix detingut qui va alertar la policia de la troballa del cos de la víctima, de 45 anys, a l'interior del domicili, cap a dos quarts d'onze del matí de dissabte.

Tot i les evidències d'una mort traumàtica, inicialment la policia no va descartar cap hipòtesi sobre l'autoria i les circumstàncies de la mort de la víctima. Però l'autòpsia i les proves recollides posteriorment, segons els agents, han pogut determinar que el detingut era l' autor material de l'homicidi.

Minut de silenci

L'Ajuntament de Barcelona ha expressat el seu "més profund condol a la família i a les amistats de la víctima" i ha denunciat els fets en un comunicat oficial. El consistori ha activat el protocol de dol que va establir l'estiu passat i ha convocat un minut de silenci aquest dimarts a les 12 hores a Plaça Sant Jaume.

En el mateix comunicat, l'Ajuntament ha reiterat el seu suport a totes les dones que es troben en aquestes situacions i s'ha compromès a " esmerçar tots els esforços necessaris per avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense cap manifestació d'aquestes violències".