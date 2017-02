La solució per a l'augment d'alumnes als instituts: construir barracons temporals

Solucionar la sobredemanda d' alumnes de secundària. Sota aquest objectiu, el Departament d'Ensenyament, l' Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FCM) han previst crear mòduls provisionals -coneguts popularment com a barracons- durant els propers cursos per solucionar la sobredemanda d'alumnes d'institut en certs municipis. Una vegada passin els cursos amb més demanda, es deixaran d'utilitzar els mòduls. En aquests sentit, l'acord insisteix que els mòduls només s'obririen "en períodes d'excepcionalitat" i no serien de "caràcter general".

Una altra de les mesures per a solucionar l'allau d'alumnes que arribaran a l'ESO serà crear espais nous en el propi centre o fer ampliacions dels instituts. Excepcionalment, també s'utilitzaran espais "alliberats" en centres de primària. Es tracta de la primera vegada en què s'arriba a un acord entre el departament i l'ACM d'aquestes característiques per millorar la distribució de l'alumnat.

Un altre dels punts de l'acord és que els centres de màxima complexitat podran fixar la ràtio a 1r d'ESO als 27 alumnes i no als 30. Alhora, s'estendrà la mesura de limitar a 22 la ràtio a infantil i primària, també en els centres de màxima complexitat, i es garantirà que puguin seguir tota l'escolarització amb aquestes ràtios. En aquest sentit, també treballaran per evitar el tancament de cap projecte educatiu.

Si bé a la secundària hi ha una elevada demanda de places, la davallada de la natalitat va causar el curs passat el tancament de 55 grups de P-3. I el curs que ve s'estendrà la mesura iniciada aquest any, en què se situava la ràtio als centres d'alta complexitat que ho acordin a 22 alumnes. A més, els centres que aquest any a P3 han acotat la seva ràtio a 22 podran continuar mantenint-la el curs vinent a P-A i al llarg de l'escolarització d'aquesta línia.

Potenciar l'institut-escola

Una de les propostes del debat 'Ara és demà' és potenciar l'institut-escola perquè els alumnes podrien cursar els estudis obligatoris en un mateix edifici, de manera que les transicions serien ''més suaus''. Dins del pacte del departament i l'AMC s'inclou la implantació dels instituts-escola en entorns complexos on sigui "necessari enfortir la continuïtat" i en municipis petits, amb dues línies de primària en un sol centre i no es disposi de secundària. No es podran crear instituts-escola en els casos en què es pretengui donar resposta a una escolarització temporal, a curt termini.