Gestació subrogada: un debat que divideix tant la dreta com l’esquerra

Aquesta serà la legislatura en què el debat sobre la gestació subrogada aterrarà al Congrés de Diputats, mal que els pesi a la majoria de partits per les tensions que genera dins de les seves files. Ciutadans abandera en solitari la defensa d’un model altruista inspirat en el sistema que té el Canadà -que permet una compensació per despeses de fins a aproximadament 16.000 euros-. I ha promès presentar molt aviat un projecte de llei per legalitzar aquesta pràctica. Albert Rivera va decidir obrir el meló a principis de febrer acompanyat de l’empresari Kike Sarasola, pare de dos fills per gestació subrogada als Estats Units, però va evitar entrar en detalls sobre com hauria de ser la regulació. La resposta de la resta de partits va ser unànime: des de Podem fins al PP li van demanar temps per poder debatre amb la comunitat mèdica, així com amb cercles feministes i pares que s’han vist abocats a recórrer a altres països.

Els populars, per evitar obrir ferides, han acordat donar vot lliure als seus diputats en temes ètics. Però Mariano Rajoy ha col·locat al capdavant dels temes de sanitat i violència de gènere el vicesecretari d’acció sectorial, Javier Maroto, l’homosexual més reconegut dins del partit i partidari d’adaptar la legislació a la “realitat” dels que han creat així una família. La posició del PSOE s’haurà d’esperar fins que surti del seu congrés intern al juny. És potser el partit que s’hi ha mostrat més obertament en contra. Des de la gestora s’oposen radicalment a qualsevol regularització que suposi la “comercialització del cos de la dona”. Admeten que tothom té “dret a formar una família, però no a qualsevol preu”. Amb tot, esperen conèixer els detalls de la proposta de Ciutadans perquè podrien mostrar-se favorables a una regulació molt estricta del model altruista.

Aquesta no era l’aposta inicial del partit de Rivera. A l’Assemblea de Madrid va presentar una proposta que obria la porta a una compensació per a la mare gestant. Ara al·lega que si Espanya ha aconseguit legalitzar el divorci i permetre l’avortament, no pot esquivar aquesta regularització. Per a Podem els interessos de Ciutadans són molt clars: procurar pel bé del gran negoci al voltant de la fertilitat, que no fa més que créixer a Espanya. Però de la mateixa manera que la gestació subrogada divideix de manera profunda els cercles feministes -entre qui denuncia la “mercantilització” de les dones i qui reivindica fer el que es vulgui amb el propi cos-, el partit de Pablo Iglesias viu dividit aquest debat.

Els lobis entren en acció

Davant els dubtes de cada partit, els lobis han entrat en acció en les últimes setmanes. S’ha creat la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres, que ja s’ha reunit amb Maroto i que busca fer front a associacions com Son Nuestros Hijos. Totes les formacions auguren una llarga tramitació parlamentària i un debat que, lluny del debat a què està acostumat el Congrés, no respondrà al tradicional eix dreta i esquerra. Sigui com sigui, Cs està convençut que s’acabarà la legislatura acabant amb el fet que sigui una pràctica il·legal.