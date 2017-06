El consell de ministres aprova el decret per obtenir els títols d’ESO i Batxillerat, després de suspendre les revàlides

El consell de ministres d’aquest divendres ha aprovat el reial decret per regular les condicions d’obtenció dels títols de graduat d’Educació Secundària Obligatòria ( ESO) i Batxillerat. D’aquesta manera, es compleix la suspensió de l’efecte acadèmic de les revàlides, que enguany només tindran un caràcter mostral i finalitat diagnòstica, a l’espera de la normativa resultant del futur pacte d’estat social i polític per a l’educació.

Així, per graduar-se en ESO, els alumnes podran obtenir el títol amb dues assignatures suspeses com a màxim, sempre que aquestes no siguin de forma simultània Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques. Respecte del títol de Batxillerat, caldrà tenir aprovades totes les assignatures dels dos cursos.

En els dos títols la qualificació final serà la sorgida de la mitjana de totes les notes (expressades en una escala del 0 al 10) obtingudes en cada matèria cursada.