El cognom del pare deixarà de tenir preferència a partir del 30 de juny

Des de l'any 2000 es permet inscriure els nens amb el cognom de la mare en primer lloc, si els pares envien una sol·licitud i una declaració de mutu acord. Si no hi ha consens, el del pare té preferència. Però a partir del 30 de juny, a l'hora d'inscriure un recent nascut, els pares estaran obligats a especificar l'ordre dels cognoms en un termini de tres dies. Si no ho fan, el Registre Civil el decidirà utilitzant criteris com ara "l'ordre alfabètic, el sorteig o l'estètica, és a dir, la combinació que soni millor", segons ha dit Anna Salort, especialista en Dret de Família i Dret Civil d'ABA Abogados a 'Europa Press'. Salort assegura que és un canvi que permet "acostar-se més a la igualtat".

La nova llei s'inclourà en la reforma del registre Civil que s'aplicarà a partir del 30 de juny a Espanya. La Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia preveu que en la majoria dels casos existirà acord entre el pare i la mare i que no ocasionarà retards ni major volum de feina. "S'entén que no implicarà gaire diferència pel que fa a la càrrega de feina ni provocarà dilacions, ja que se suposa que hi ha acord entre els progenitors en la majoria dels casos", informen a 'Europa Press' fonts del Ministeri de Justícia.

La llei actual permet que els major d'edat es canviïn l'ordre dels cognoms per voluntat pròpia. També ofereix la possibilitat de canviar noms i cognoms, inclús de convertir els dos cognoms en un de compost per què sigui menys comú o per no perdre el segon cognom per desús, i preveu la possibilitat de canviar el cognom quan ocasioni inconvenients.