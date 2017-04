El 6% dels alumnes espanyols han patit 'bullying'

El 6% d'alumnes de 15 anys reconeix que pateix assetjament escolar de manera freqüent a Espanya. Així ho revela l'informe 'El benestar dels estudiants: Resultats de PISA 2015' presentat aquest dimecres, que indica que la mitjana dels països de l' OCDE és del 8,9%. El 'bullying' a Espanya és sobretot psicològic i social -insults, amenaces, aïllament, rumors- més que físic, que representa el 3% enfront del 4% de mitjana de l'OCDE.

Un 8% dels enquestats afirma que els seus companys es burlen d'ells (OCDE 11%); a un 3% l'han amenaçat (4% OCDE); a un 4% els seus companys li han robat o destrossat alguna pertinença (la mateixa dada que la mitjana de l'OCDE,) i un 6% ha assegurat que els seus companys han difós rumors desagradables sobre ells en algun moment (8% OCDE).

La proporció d'estudiants espanyols que pateixen assetjament de manera freqüent a Espanya s'assembla a la d' Alemanya o Perú (tots dos amb un 6,1%). Qatar lidera aquesta taula (19,1%), seguit de Nova Zelanda (18,3%), mentre que Corea i Holanda, amb el 2,1% i el 3,3%, respectivament, són els països que presenten les dades més baixes.

"A Espanya no hi ha un assetjament escolar tan gran i violent, però si psicològic", ha advertit el director d'Educació de l'OCDE, Andreas Schleicher, que ha advertit que els centres educatius, els professors i els pares estan més conscienciats pel que fa a l'agressió física i no social o psicològica, que és "més difícil de detectar".