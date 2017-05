Una noia denuncia que van intentar violar-la mentre feia 'footing' a les Deveses de Salt

Una noia ha denunciat als Mossos d'Esquadra que van intentar violar-la mentre feia 'footing' a les Deveses de Salt (Gironès) aquest dimecres al vespre. La noia, de 35 anys, ha descrit l'agressor com un noi d'una vintena d'anys i procedència marroquina, amb el cabell curt, afaitat i les dents separades.

La noia estava corrent quan va veure que un jove l'estava seguint. En veure que el noi no anava a un ritme constant i duia texans en comptes de roba d'esport, li va demanar que la deixés en pau i va intentar modificar la seva ruta per tal d'apropar-se a zones més transitades i on pogués haver-hi gent.

De sobte el jove se li va abraonar, la va empènyer cap a una zona arborada, se li va posar al damunt i va amenaçar en matar-la si no callava. La noia va intentar treure-se'l del damunt i va començar a colpejar-lo i cridar. En veure que s'apropava gent, la noia va cridar més fort i el jove va fugir corrents. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació al voltant dels fets i treballen per localitzar-lo.